Βουλευτής φόρεσε ζώνη με… νεκροκεφαλή και φτερά νυχτερίδας

Η Τζώρτζια Κεφαλά μας έχει συνηθίσει σε τολμηρές εμφανίσεις που διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό, συχνά μονότονο, πολιτικό στυλ που βλέπουμε στη Βουλή. Η κ. Κεφαλά παραμένει πιστή στην προσωπική της αισθητική, στέλνοντας διαχρονικά ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και ελευθερίας.

Αυτό ακριβώς έκανε και σήμερα η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το εναλλακτικό ντύσιμό της και κυρίως με τα ιδιαίτερα αξεσουάρ που επέλεξε κατά τη συζήτηση, που εξελίσσεται, από το πρωί στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη και το επιχειρείν του υπουργείου Ανάπτυξης .

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν η φαρδιά μαύρη ζώνη που φορούσε, με κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο την αγκράφα σε σχήμα νεκροκεφαλής. Μάλιστα, στις δύο πλευρές της νεκροκεφαλής είναι προσαρτημένα δύο φτερά νυχτερίδας.

Η κ. Κεφαλά απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να «μπει» σε ενδυματολογικά καλούπια, και επιμένει στο αντισυμβατικό της στυλ, παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς, και στις οποίες έχει απαντήσει, σηκώνοντας το γάντι.

Τι είχε απαντήσεις για τις ενδυματολογικές επιλογές της

«Κάποια στιγμή, αργά και βασανιστικά ίσως, ο κόσμος μέσα και έξω απ’ τη Βουλή θα σταματήσει να υποκρίνεται. Ο καθένας θα κάνει το υπέροχο ταξίδι της ζωής του με τον τρόπο που επιθυμεί και θα ψάχνει τον εαυτό του χωρίς να κρίνει τους άλλους. Αυτόν τον κόσμο ονειρεύομαι. Το αν τα κίτρινα ξυρισμένα μαλλιά, το ντεκολτέ ή τα γυαλιά προσθέτουν ή αφαιρούν σοβαρότητα, το αφήνω στα υπέροχα μυαλά σας», είχε αναφέρει το 2023, με αφορμή σχόλια που ακούστηκαν και γράφτηκαν σχετικά με τις ενδυματολογικές επιλογές της στην τότε ορκωμοσία της νέας Βουλής.

Τι είπε για το νομοσχέδιο η Τζώρτζια Κεφαλά

Σημειώνεται ότι στην ομιλία της σήμερα, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, υπογράμμισε ότι η λεγόμενη απλούστευση διαδικασιών είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, ένας επικοινωνιακός όρος, για τη θεσμική υποχώρηση και τη μετακύλιση της ευθύνης του κράτους στον ιδιώτη. Η βουλευτής είπε ότι το σύστημα παραμένει «γραφειοκρατικό για τον μικρό επιχειρηματία και ασύδοτο για τον μεγάλο» και πως μειώνονται εγγυήσεις για το δημόσιο συμφέρον, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, για τις δημόσιες κοινωνικές υποδομές. «Φέρνετε fast track διαδικασίες για τους ισχυρούς και ψηφιακή ασφυξία και χαράτσια για τους αδύναμους», ανέφερε.