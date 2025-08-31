Τομ Χανκς – Ρίτα Γουίλσον: Τα τρυφερά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στη Σκιάθο – Φωτογραφίες

Τομ Χανκς Ρίτα Γουίλσον
Πηγή: Skiathoschannel.gr

Η Ελλάδα έχει μία ιδιαίτερη θέση στις καρδιές του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι επισκέπτονται συχνά την χώρα. Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στη Σκιάθο και το «Skiathoschannel.gr» απαθανάτισε τους δύο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, στις τελευταίες ώρες που πέρασαν στο γνωστό νησί. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν, οι δυο τους είχαν επισκεφτεί και τη Νάξο.

Σύμφωνα με το «Skiathoschannel.gr», τις πρώτες ώρες της Κυριακής (31/8), το πολυτελές yacht “Margarita” του διάσημου ζευγαριού προσέγγισε το παλιό λιμάνι της Σκιάθου για εφοδιασμό καυσίμων.

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον επέλεξαν να ξεκινήσουν την τελευταία μέρα της παραμονής τους στο νησί μ’ ένα αυθεντικό ελληνικό πρωινό. Από έναν παραδοσιακό φούρνο της Σκιάθου,  απόλαυσαν σκοπελίτικες τυρόπιτες, μια γαστρονομική εμπειρία που φαίνεται να τους ενθουσίασε.

Λίγο αργότερα ο χολιγουντιανός ηθοποιός αναχώρησε μόνος του από τη Σκιάθο. Με βάση την ιστοσελίδα, ένα ταξί τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, όπου τον περίμενε το ιδιωτικό του αεροσκάφος με προορισμό το Λονδίνο.

Ο αποχωρισμός φαίνεται πως δεν ήταν εύκολος για το γνωστό ζευγάρι, με την κάμερα του μέσου να απαθανατίζει τους δυο τους σε τρυφερές στιγμές.

Η Ρίτα Γουίλσον επέλεξε να παραμείνει στην Ελλάδα και με το σκάφος τους ταξίδεψε στην Σκόπελο και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Αγνώντα και Λιμνοναρίου.

21:54 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

