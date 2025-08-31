Κρήτη: Πώς οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης – Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού, τα κεντρικά πρόσωπα και οι παράνομες «μπίζνες»

Κρήτη: Πώς οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης – Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού, τα κεντρικά πρόσωπα και οι παράνομες «μπίζνες»

Αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση με πολλές παράνομες δραστηριότητες που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη. Σε γιγαντιαία επιχείρηση που πραγματοποίησαν πάνοπλοι αστυνομικοί, υπό άκρα μυστικότητα, νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/8) κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, συνελήφθησαν δεκάδες άτομα για εμπλοκή στο κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, πώληση όπλων, εκβιασμούς αλλά και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Αφορμή για την εκκίνηση της αστυνομικής έρευνας, αποτέλεσε η έκρηξη στο σπίτι ενός αστυνομικού, που ερευνούσε μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο αστυνομικός ζήτησε την βοήθεια από συναδέλφους του, οι οποίοι είχαν πάρει μετάθεση από την Αθήνα στην Κρήτη. Κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, καθώς βρήκαν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και τα άτομα που τοποθέτησαν την βόμβα.

Μέσω επισυνδέσεων και όσο περνούσε ο καιρός, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο, το οποίο διακινούσε ναρκωτικά, πωλούσε όπλα, αλλά έκανε και εκβιασμούς και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Τα λεφτά που έβγαζαν από τις παράνομες δραστηριότητές τους τα «ξέπλεναν» σε επιχειρήσεις Airbnb, beach bar και ξενοδοχεία. Γι’ αυτό τον λόγο ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα δεν ήταν προσεκτικοί στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, κάτι που βοήθησε την αστυνομική έρευνα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 48 συλλήψεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέσχεσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και αργά το απόγευμα της Κυριακής, οι αστυνομικοί μετέφεραν όπλα που εντόπιζαν σε διάφορα σημεία προς την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

 

Τα κεντρικά πρόσωπα και η εκκλησιαστική περιουσία

Κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως έχει ένας Κρητικός επιχειρηματίας, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από δύο δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης, από την νότια Αμερική στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Μega, το 2018 είχε ενταχθεί σε μια μεγάλη δικογραφία πάλι για παρόμοια εγκλήματα κι εκβιάσεις με εμπλεκόμενα περίπου 100 άτομα στα Χανιά.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε θεωρηθεί ως ηθικός αυτουργός στη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του αστυνομικού, τον Ιανουάριο του 2024. Επιπλέον, ο εν λόγω επιχειρηματίας φαίνεται να σχετίζεται και με την υπόθεση εντοπισμού δύο εκρηκτικών μηχανισμών, που ήταν έτοιμοι να τοποθετηθούν σε άγνωστο στόχο, αλλά και του οπλοστασίου που είχε βρεθεί σε σπίτι, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, κύριο ρόλο φαίνεται πως είχε και ένας άλλος Κρητικός επιχειρηματίας, που παλαιότερα είχε θεωρηθεί ως ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα μπράβων από την Κρήτη που δρούσε στην Αθήνα.

Αυτός φαίνεται να είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και να έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κρήτη, ενώ σε συνομιλίες φέρεται να ακούγεται να ασχολείται ακόμη και με την προώθηση ενός ανώτερου κληρικού, προς ανάληψη συγκεκριμένης θέσης, αποβλέποντας πιθανόν σε ζητήματα εκκλησιαστικής περιουσίας.

Ο αστυνομικός και οι στρατιωτικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς δύο στρατιωτικοί, ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Μega, σε μία από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί ένας ποινικός ακούγεται να ρωτάει τον εμπλεκόμενο αστυνομικό, εάν τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του, και εκείνος να λέει ότι δεν τον παρακολουθούν.

Σχετικά με τους δύο στρατιωτικούς αναφέρεται πως φέρονται να έκλεβαν καύσιμα από τις αποθήκες του Στράτου και να τα προωθούσαν σε λαθρεμπόριο στην Κρήτη.

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος συμμετέχουν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ οι έρευνες έγιναν παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών.

 

Μπαλάσκας: Αποδεικνύεται ότι υπάρχει Κρητική μαφία

Ο αναλυτής αστυνομικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας, μίλησε για την υπόθεση του κυκλώματος στην Κρήτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Ανέφερε αρχικά ότι υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή και ενός ακόμη αστυνομικού, που είναι δόκιμος.

«Μιλάμε για επίορκους, για ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν την στολή τους και εξαρτημένα άτομα που χρωστούσαν στο κύκλωμα. Πάντα υπήρχε η απορία της ελληνικής αστυνομίας, πώς η Greek Mafia δεν είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη, που είναι ένα πλούσιο νησί. Και τελικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει Κρητική μαφία», είπε.

Πρόσθεσε ότι «από την έρευνα της αστυνομίας καταδεικνύεται ότι ο ένας από τους στρατιωτικούς έκλεβε και καύσιμα από το στρατόπεδό του ώστε να τους δίνει έναντι αντικαταβολής όσων τους χρώσταγε». Ο ίδιος έκανε λόγο για «εκτεταμένη διαφθορά» και τόνισε ότι στις έρευνες συνέδραμε και το ελληνικό FBI.

 

 

