Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: «Μπίζνες» με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και «ξέπλυμα» έκανε η εγκληματική οργάνωση -«Θα βγουν πολλά στο προσκήνιο»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε σειρά εγκληματικών ενεργειών, όπως διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμοί και «ξέπλυμα».

Μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., έχουν γίνει 48 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, διεξήχθη σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το enikos.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και ένας στρατιωτικός του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…»

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που επικαλείται η ιστοσελίδα cretalive.gr, σχολιάζει για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη ότι «είναι μία υπόθεση που αναδύει πολλή βρώμα και δυσωδία, θα βγουν πολλά στο προσκήνιο…».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, τα όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα …περιωπής. Μπίζνες με ναρκωτικά και όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις, περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, το… μενού της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός από τα Χανιά, ένας δόκιμος από Ρέθυμνο και στρατιωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε πρόσωπο από την περιοχή του Κολυμπαρίου, όπου διατηρεί επιχείρηση. Το πρόσωπο αυτό φέρεται, επίσης, να συνδέεται στενά με άτομο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, φέρεται μαζί με στενό συγγενικό του πρόσωπο να έχει επίσης κομβικό ρόλο  στην οργάνωση. Όπως προκύπτει, τα βασικά στελέχη της οργάνωσης έκαναν «ρεσάλτο» στον τουρισμό και στην εστίαση, «ξέπλεναν» χρήμα και έκαναν κυριλέ μπίζνες.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων φαίνεται πως ερευνούσαν για αρκετό καιρό  την υπόθεση, ενώ έχουν προχωρήσει σε ειδικές προανακριτικές πράξεις για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε μέσω επισυνδέσεων να τεθούν στο «κάδρο» συγκεκριμένοι ύποπτοι.

Η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις φέρεται να σχετίζεται με διάφορες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο οι Αρχές τις παρουσίασαν ως μεμονωμένα περιστατικά για να μην προκαλέσουν ζημιά στην κύρια υπόθεση, δεδομένου ότι στόχος και σκοπός ήταν  να «ξηλώσουν» το «βασίλειο» της εγκληματικής οργάνωσης και έπρεπε να έχουν στη διάθεση τους αδιάσειστα στοιχεία.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει άλλες επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, ωστόσο, πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι φέρονται να εμπλέκονται και γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης. Οι δικηγόροι των προσαχθέντων και συλληφθέντων δεν έχουν ακόμα ακριβή εικόνα της δικογραφίας, ενώ οι πρώτες επαφές με τους εντολείς τους αναμένονται αργά το βράδυ της Κυριακής.

 

