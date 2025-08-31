Ιωάννινα: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει η σκηνή της συναυλίας λόγω των θυελλωδών ανέμων – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

συναυλία Ιωάννινα

Η στιγμή που καταρρέει η μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία στα Ιωάννινα, χθες, λόγω των θυελλωδών ανέμων, καταγράφεται σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (30/8), στην πλατεία Μαβίλη όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμη και τις Μέλισσες.

Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Επίσης γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στεγάστρου.

Δείτε τα βίντεο:

@user408349720319♬ πρωτότυπος ήχος – Θοδώρας Μάνη

@user408349720319♬ πρωτότυπος ήχος – Θοδώρας Μάνη

