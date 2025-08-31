Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Τρία στα τρία για την Εθνική που «πετάει» για τους 16

Η Εθνική Ανδρών συνέτριψε την Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα… μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα, συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας την Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

