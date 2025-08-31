Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Τρία στα τρία για την Εθνική που «πετάει» για τους 16

Η Εθνική Ανδρών συνέτριψε την Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα… μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα, συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας την Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

23:22 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Μεγάλο «διπλό» για τους Αγρινιώτες

Πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, ο Παναιτωλικός επιβλ...
22:05 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Το πρώτο «τρίποντο» πανηγυρίζουν οι Κρητικοί

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά σ...
21:24 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: «Απόδραση» από τον Βόλο με… μάγο Τσικίνιο

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο, και πάλι κατάφερε στο τέλ...
20:12 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κύπρος – Ελλάδα 69- 96: Άνετη νίκη για την Εθνική με το μυαλό στην Γεωργία

Η Εθνική Ανδρών έκανε το καθήκον της, έγραψε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ και πλ...
