Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Ο «υπηρέτης» των παροχών ενέργειας εξαπάτησε τους Έλληνες

Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι «εξαπάτησε τους Έλληνες».

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει σε σημερινή δήλωσή του: «Ο “υπηρέτης” των παροχών ενέργειας, ο “υπηρέτης” των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών, που εξαπάτησε τους Έλληνες, συνεχίζει το ίδιο παραμύθι ότι δήθεν “οι ΑΠΕ μείωσαν τις τιμές στην ενέργεια”.

Ο “βαρώνος Μινχάουζεν” δεν αλλάζει χαρακτήρα και συνεχίζει να λέει ψέματα, προκειμένου να συνεχίσει να υπηρετεί τους πλουτοκράτες, επιτρέποντας τους να ληστεύουν τους Έλληνες».