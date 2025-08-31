Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Ο «υπηρέτης» των παροχών ενέργειας εξαπάτησε τους Έλληνες

Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι «εξαπάτησε τους Έλληνες».

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει σε σημερινή δήλωσή του: «Ο “υπηρέτης” των παροχών ενέργειας, ο “υπηρέτης” των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών, που εξαπάτησε τους Έλληνες, συνεχίζει το ίδιο παραμύθι ότι δήθεν “οι ΑΠΕ μείωσαν τις τιμές στην ενέργεια”.

Ο “βαρώνος Μινχάουζεν” δεν αλλάζει χαρακτήρα και συνεχίζει να λέει ψέματα, προκειμένου να συνεχίσει να υπηρετεί τους πλουτοκράτες, επιτρέποντας τους να ληστεύουν τους Έλληνες».

16:54 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

16:09 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

14:20 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

13:35 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

