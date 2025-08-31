Οι σχέσεις 5 ζωδίων βελτιώνονται μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου – Καρμικά μαθήματα και περίοδος ανταμοιβών

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, πέντε ζώδια θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται. Η εβδομάδα ξεκινά καθώς ο Κρόνος, σε ανάδρομη πορεία, επιστρέφει στους Ιχθύες την Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τα καρμικά μαθήματα και τον θεϊκό συγχρονισμό και, στους Ιχθύες, αποκτά θέματα πνευματικότητας, ελπίδας και αγάπης.

Η επιστροφή του Κρόνου στους Ιχθύες σηματοδοτεί μια περίοδο ολοκλήρωσης, καθώς καθοδηγείστε να φέρετε σε καρποφορία ό,τι ξεκίνησε το 2023, όταν ο Κρόνος εισήλθε για πρώτη φορά σε αυτό το μυστηριακό ζώδιο του νερού.

Ωστόσο, αυτή είναι επίσης μια περίοδος ανταμοιβών, καθώς ο Κρόνος επιστρέφει για μια τελευταία πορεία μέσα από τους Ιχθύες και σας δείχνει γιατί άξιζε όλος αυτός ο κόπος.

Καθώς ο Ερμής περνά στην Παρθένο, το αντίθετο ζώδιο των Ιχθύων, την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, θα έχετε τη λογική και την πρακτική σκέψη να κατανοήσετε τι χρειάζεται για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Αν και η περίοδος των εκλείψεων είναι γνωστή για τα απροσδόκητα γεγονότα και τις ανατροπές που φέρνει στη ροή της ζωής σας, φέρνει επίσης και μαγεία.

Αυτό θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, καθώς ο Δίας στον Καρκίνο ευθυγραμμίζεται με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες.

Ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες αντιπροσωπεύει τη μοίρα σας και, με την επερχόμενη Σεληνιακή Έκλειψη σε αυτό το αιθέριο ζώδιο του νερού την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, εισέρχεστε σε μια αληθινή πύλη μαγείας.

Δραματικές ανατροπές, απροσδόκητες συμφιλιώσεις και νέες ευκαιρίες θα σας κάνουν να νιώσετε πως το σύμπαν είναι επιτέλους με το μέρος σας.

Αυτό θα ενταθεί καθώς ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας αλλαγές που μοιάζουν να έρχονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να βρεθείτε εκεί που ήσασταν πάντα προορισμένοι να είστε.

Τα 5 ζώδια που οι σχέσεις τους βελτιώνονται

Παρθένος,

Ιχθύς,

Σκορπιός,

Τοξότης,

Καρκίνος

Παρθένος

Αξιοποιήστε στο έπακρο όσα έχετε ήδη χτίσει, αγαπητοί Παρθένοι.

Ο ανάδρομος Κρόνος θα επιστρέψει στους Ιχθύες τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια σπουδαία περίοδο στη ζωή σας.

Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τη δομή, τα θεμέλια και την υπευθυνότητα.

Στους Ιχθύες, αυτό σημαίνει ότι προσεγγίζετε τη σχέση σας με μεγαλύτερη ωριμότητα. Ωστόσο, οι Ιχθύες φέρνουν επίσης ένα αίσθημα πνευματικότητας, θεραπείας και παράδοσης, οπότε ίσως χρειάστηκε να μάθετε ότι τελικά δεν είναι το δικό σας σχέδιο που μετρά περισσότερο, αλλά εκείνο του σύμπαντος.

Ο Κρόνος θα επιστρέψει στους Ιχθύες από την 1η Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, αφού πρώτα σταθμεύσει ορθόδρομος στις 27 Νοεμβρίου.

Αυτή είναι μια περίοδος για να αποκομίσετε τους καρπούς των προσπαθειών σας και να αντιμετωπίσετε τυχόν εκκρεμότητες, καθώς αυτή η ευκαιρία δεν θα ξαναπαρουσιαστεί για άλλα τριάντα χρόνια.

Παρόλο που οι προκλήσεις του Κρόνου αναφέρονται πιο συχνά, αν επιθυμείτε δέσμευση και γάμο, τότε αυτή είναι μια τυχερή περίοδος για εσάς. Ό,τι ενώνει ο Κρόνος δεν μπορεί ποτέ να λυθεί.

Ναι, μπορεί να συνοδεύεται από μερικά σκληρά μαθήματα ή προκλήσεις, αλλά θα διαρκέσει για πάντα.

Αν σχεδιάζετε έναν γάμο από τώρα έως τον Φεβρουάριο του 2026, να ξέρετε ότι αυτή η σχέση θα αντέξει.

Δώστε τον εαυτό σας ολοκληρωτικά σε αυτή τη σχέση και απολαύστε την.

Ιχθύς

Πείτε πώς αισθάνεστε, αλλά μην παραβλέπετε τις λεπτομέρειες, αγαπητοί Ιχθύες.

Οδεύετε προς μια μαγική και απρόσμενη εβδομάδα. Αυτή είναι μία από τις πιο τυχερές και θεϊκές του 2025, με την ευθυγράμμιση του Δία και του Βόρειου Δεσμού στους Ιχθύες, μαζί με την Έκλειψη στους Ιχθύες.

Ωστόσο, η είσοδος του Ερμή στην Παρθένο είναι εκείνη που θα φέρει το μεγαλύτερο ρομαντικό όφελος.

Θα νιώσετε δυνατοί αυτήν την περίοδο, καθώς η σύνδεσή σας με τον εαυτό σας και το θείο θα ενισχυθεί.

Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πίστη, και όπου υπάρχει πίστη, είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε.

Οι ερωτικές υποθέσεις μπορεί να μην ήταν στο επίκεντρό σας το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό αρχίζει να αλλάζει τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να παραδοθείτε στην καρδιά σας και να είστε πρόθυμοι να πείτε πώς αισθάνεστε, ώστε να μπορέσετε επιτέλους να λάβετε αυτό που πάντοτε προσφέρατε στους άλλους.

Ο Ερμής θα περάσει στην Παρθένο την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, και θα παραμείνει εκεί έως τις 18 Σεπτεμβρίου, βοηθώντας σας να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στη σχέση σας και να συζητήσετε τις λεπτομέρειες του τι σημαίνει να χτίσετε μια κοινή ζωή με τον σύντροφό σας. Υπάρχει έντονη απρόβλεπτη ενέργεια κατά την περίοδο των εκλείψεων, οπότε είναι πιθανό να μην έχετε ακόμη συναντήσει τον έρωτα της ζωής σας, γι’ αυτό πρέπει να παραμείνετε ανοιχτοί.

Η περίοδος των εκλείψεων δεν αφορά μόνο απροσδόκητα γεγονότα, αλλά και μια ταχεία επιτάχυνση της πορείας της ζωής σας, ειδικά αν έχετε επενδύσει στην προσωπική και πνευματική σας ανάπτυξη.

Φροντίστε να κρατάτε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας ώστε να είστε έτοιμοι να δεχθείτε την αγάπη που πάντα νιώθατε ότι σας προοριζόταν.

Σκορπιός

Αδράξτε αυτές τις όμορφες νέες αρχές, αγαπητοί Σκορπιοί. Την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, ο Δίας στον Καρκίνο θα σχηματίσει μια μαγική ευθυγράμμιση με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες, φέρνοντάς σας νέες ρομαντικές δυνατότητες και την αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής στη ζωή σας.

Ο Βόρειος Δεσμός ενεργοποιείται από την έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας αυτήν την ενέργεια. Αυτήν την περίοδο, πρέπει να αναλάβετε δράση και να αδράξετε τις δυνατότητες που σας περιβάλλουν.

Ο Δίας είναι ο πιο τυχερός πλανήτης του ζωδιακού κύκλου και, καθώς συγχωνεύεται με τον Βόρειο Δεσμό, σας δίνεται η ευκαιρία να αδράξετε το πεπρωμένο σας.

Ωστόσο, με τον Δία να επηρεάζει την τύχη σας και τον Βόρειο Δεσμό να επηρεάζει τις σχέσεις σας, όλα αφορούν εσάς και το θάρρος σας να αγκαλιάσετε μια όμορφη νέα αρχή στη ζωή σας.

Η ευθυγράμμιση του Δία και του Βόρειου Δεσμού λειτουργεί ως ευκαιρία να αναλάβετε δράση προς αυτό που πάντα ονειρευόσασταν.

Ενώ μπορεί να είχατε αμφιβολίες ότι ήσασταν προορισμένοι για μια αγάπη που θα κρατήσει για πάντα, το σύμπαν γνώριζε πάντοτε την αλήθεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τη βρείτε εκεί που βρίσκεστε ή με το άτομο που περιμένετε.

Να είστε πρόθυμοι να αγκαλιάσετε ευκαιρίες για ταξίδια, μετεγκατάσταση ή σπουδές στο εξωτερικό αυτήν την περίοδο, καθώς η σύνδεση του Δία και του Βόρειου Δεσμού αντιπροσωπεύει την εύρεση του ανθρώπου σας μέσα από την εξερεύνηση του κόσμου.

Αυτή η ρομαντική ανακατεύθυνση θα σας φέρει τόσο τη σχέση που πάντα θέλατε όσο και τη ζωή που ονειρευόσασταν.

Τοξότης

Η αγάπη είναι πάντα απρόσμενη, αγαπητοί Τοξότες.

Τη στιγμή που νομίζατε ότι τα είχατε καταλάβει όλα, ο Ουρανός θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία στους Διδύμους το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας μια απροσδόκητη τροπή των γεγονότων.

Ο Ουρανός μετακινήθηκε στους Διδύμους νωρίτερα το καλοκαίρι, αντιπροσωπεύοντας μια αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζετε τις ρομαντικές σχέσεις και ποιοι άνθρωποι σας ελκύουν.

Αν και ο Ουρανός χρειάζεται χρόνο για να φέρει τα δώρα του σε πλήρη άνθηση, η αρχική φάση αυτού του διελαύνοντος είναι συνήθως η πιο δραστήρια.

Μπορεί να βιώσετε μια στιγμή σαν κεραυνό που θα αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια νύχτα.

Τα συναισθήματά σας ίσως μεταβληθούν, μπορεί να νιώσετε έλξη για κάποιο άτομο από το παρελθόν ή για κάποιον που δεν είναι ο συνηθισμένος σας τύπος.

Ουσιαστικά, πρόκειται να απελευθερωθείτε από οτιδήποτε σας εμπόδιζε ποτέ να δεχθείτε το πεπρωμένο σας.

Ο Ουρανός θα επιστρέψει στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου και θα γυρίσει ορθόδρομος στις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Θα παραμείνει στον Ταύρο μέχρι τις 25 Απριλίου 2026, οπότε και θα μετακινηθεί ξανά στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας επίσημα τη νέα του εποχή, η οποία θα διαρκέσει έως το 2032.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ζήσετε δραματικές αλλαγές στην ερωτική σας ζωή· ωστόσο, η επιστροφή του Ουρανού στον Ταύρο συμβολίζει και τη δική σας εξέλιξη.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιμετωπίσει τις πληγές σας, ότι εφαρμόζετε υγιή όρια και ότι είστε έτοιμοι να υποδεχθείτε αυτές τις θετικές αλλαγές.

Το κλειδί για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ανάδρομη πορεία του Ουρανού στους Διδύμους είναι να διασφαλίσετε ότι δεν παρακάμπτετε τη δική σας θεραπεία.

Καρκίνος

Ετοιμαστείτε για μια θεϊκή και πνευματική αφύπνιση, αγαπητοί Καρκίνοι.

Έχετε προοδεύσει στο ταξίδι σας, αλλά δεν έχετε ακόμη βρει την αγάπη που αναζητάτε.

Υπήρξαν πολλά ζητήματα μέσα στην οικογένεια και το εργασιακό σας περιβάλλον που απαιτούσαν την προσοχή σας, ενώ υπήρχε επίσης ένα κομμάτι σας που φοβόταν την οικειότητα που απαιτεί μια σχέση.

Έχετε πληγωθεί, η πίστη σας έχει δοκιμαστεί, και έτσι είναι κατανοητό ότι θα θέλατε να προστατεύσετε την ευαίσθητη καρδιά σας. Ωστόσο, το σύμπαν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα, καθώς η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες ανατέλλει την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου.

Η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες ενθαρρύνει νέες αρχές και εξερεύνηση.

Ενώ κάποιοι φοβούνται την έκλειψη, πιστεύοντας ότι σημαίνει πως κάτι ή κάποιος θα «εκλείψει» από τη ζωή τους, για εσάς αποτελεί στιγμή αφύπνισης.

Θα νιώσετε την έλξη να κυνηγήσετε όνειρα που είχατε αφήσει πίσω και θα συνειδητοποιήσετε πως, ενώ είστε προορισμένοι για αγάπη, αυτή δεν θα βρεθεί απαραίτητα μέσα στην τρέχουσα καθημερινότητά σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα προκύψουν ευκαιρίες για ταξίδια ή μετεγκατάσταση.

Αν είστε ελεύθεροι, να γνωρίζετε ότι αυτή η μετακίνηση ή εμπειρία θα αποτελέσει μέρος της έλευσης του ρομαντικού σας πεπρωμένου.

Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, τότε είναι κάλεσμα να της δώσετε βαθύτερο νόημα και να ζήσετε τη ζωή μαζί.

Οι εκλείψεις κουβαλούν μια αίσθηση απροσδόκητης μαγείας, καθώς ποτέ δεν μπορείτε να ξέρετε με σιγουριά πώς θα σας επηρεάσει η ενέργειά τους. Ένα όμως είναι βέβαιο: αυτό θα σας αλλάξει και θα μεταμορφώσει τη ζωή σας για πάντα.