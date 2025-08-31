Ελληνικός τουρισμός: Ανοδικές αφίξεις και έσοδα το 2025 – Τα στοιχεία για τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Mικτές επιδόσεις καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το καλοκαίρι του 2025, με τις διεθνείς αφίξεις και τα ταξιδιωτικά έσοδα στην Ελλάδα να κινούνται ανοδικά, την ώρα που τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και σε άλλες τουριστικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις. Τα τελευταία στοιχεία από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και το ΙΝΣΕΤΕ καταγράφουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός τομέας, λόγω και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αρνητικό πρόσημο στις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούλιο

Αναφορικά με τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΞΑ, τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο, ενώ το επτάμηνο του έτους κινήθηκε στα περίπου ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο Ιούλιος 2025 επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του κλάδου, καθώς η μέση πληρότητα υποχώρησε στο 83,3%, έναντι 86,4% του περυσινού Ιουλίου (πτώση 3,6%), σε συνέχεια ενός Ιουνίου που επίσης παρουσίασε πτώση της μέσης πληρότητας κατά 2%.

Σημειώνεται, ότι η αντίστοιχη αρνητική μεταβολή μέσης πληρότητας Ιουλίου 2025 έναντι του Ιουλίου 2023 φτάνει το -5,7%. Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 207,85 ευρώ, έναντι 205,54 ευρώ του περσινού Ιουλίου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%, το δε Rev Par Ιουλίου 2025 διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, έναντι 177,64 ευρώ του περυσινού Ιουλίου, δηλαδή μειώθηκε κατά 2,5%.

Η κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων σε επίπεδο επταμήνου, κλείνει στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κάτι που αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση των ξενοδοχείων κατά το α’ τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το επτάμηνο 2025 (75,8%) σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,4%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 176,18 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) έφτασε στα 133,49 ευρώ (αύξηση κατά 2% έναντι του περσινού επταμήνου). Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων όπου οι δείκτες πληρότητας ακολουθούν πτωτική πορεία από τον Μάρτιο.

Συγκριτικά, με τις πόλεις ανταγωνίστριες της Αθήνας, σε επίπεδο επταμήνου οι επιδόσεις της Αθήνας σε πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο εξακολουθούν να είναι καλύτερες από αυτές της Κωνσταντινούπολης, αλλά απέχουν απ’ αυτές της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και της Ρώμης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στη μέση τιμή δωματίου (ADR), παρατηρούμε αύξηση κατά 1,6% για την Αθήνα, κατά 3% για την Ρώμη, κατά 4,9% για την Μαδρίτη και κατά 2,4% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε μείωση κατά 1,9%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) κατά το επτάμηνο, παρατηρήθηκε μείωση για την Αθήνα κατά 2%, ενώ για την Μαδρίτη αύξηση κατά 4,8%, για την Βαρκελώνη αύξηση κατά 1,3%, για την Ρώμη αύξηση κατά 2% ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση 3% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και διεθνείς αφίξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, κατέγραψαν άνοδο κατά 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 7.659 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 8,5% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.070 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.210 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.291 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 456 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.082 εκατ. ευρώ ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, καταγράφηκαν 15,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +769 χιλ./+5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +212 χιλ./+4,6%. σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Ανοδική παραμένει η πορεία στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 3 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +121 χιλ./+4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 2,4 εκατ. αφίξεις (+33 χιλ./+1,4%) και τα Ιόνια Νησιά, με 2,2 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση +92 χιλ./+4,5%. Στην Πελοπόννησο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 134 χιλ. επιβάτες (+12 χιλ./+9,6%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 638 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά -51 χιλ./-7,4% σε σύγκριση με το 2024.

Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024. Τον Μάιο 2025, με 236 χιλ. καταλύματα, καταγράφηκε ρεκόρ στον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ρεκόρ που καταρρίφθηκε εκ νέου τον Ιούνιο 2025 (με 242 χιλ. καταλύματα) και τον Ιούλιο 2025 με 246 χιλ. καταλύματα και η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα). Η έντονη ανοδική πορεία συνεχίζεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου με τον Ιούλιο να καταγράφει νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.078 χιλ., αυξημένες κατά 57 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (1.021 χιλ.).