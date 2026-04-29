Νέα εποχή για το Υπερταμείο – Τι λέει στον Realfm 97,8 ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου για τον διευρυμένο ρόλο του και τις βασικές προτεραιότητες

Σε σημαντικό φορέα ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων εξελίσσεται το Υπερταμείο, το οποίο έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του και μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 και εξήγησε τι έχει αλλάξει στην πράξη και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του νέου Υπερταμείου.

«Το Υπερταμείο ξεκίνησε ως αναγκαιότητα πριν από δέκα χρόνια, σε δύσκολες εποχές για τη χώρα μας, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας μετρήσιμη κοινωνική και οικονομική αξία, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών» τόνισε ο κ. Παπαχρήστου, αναλύοντας το θετικό αποτύπωμα που άφησε αυτή τη δεκαετία.

«Το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα στα δημόσια ταμεία εκτιμάται πάνω από 25 δισ. από το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΧΣ και το Υπερταμείο, αυτό καθαυτό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2015, 7 στις 10 οι θυγατρικές του είχαν ζημίες, ενώ τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, 8 στις 10 είναι κερδοφόρες. Συνολικά την τριετία 2025-2027 που διανύουμε τώρα, στο Υπερταμείο, τα κέρδη θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα αποδοθεί μέρισμα πίσω στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 700 εκατομμύρια», τόνισε.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με 20 θυγατρικές εταιρείες σε 11 πάρα πολύ κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και μετασχηματιζόμαστε σε ένα κεντρικό θεσμό ανάπτυξης για την χώρα και την οικονομία στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών των χωρών του κόσμου» συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως βασική προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, είναι ο μετασχηματισμός των θυγατρικών εταιρειών προκειμένου να είναι βιώσιμες οικονομικά και κυρίως να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Τι αλλάζει στις συγκοινωνίες

Μία από τις θυγατρικές που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών είναι οι Συγκοινωνίες Αθηνών, με τον κ. Παπαχρήστου να τονίζει ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, είναι, ίσως, οι σημαντικότερες των τελευταίων 20 ετών, για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

«Κινούμαστε, καταρχήν, στη βάση ενός στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού, έτσι ώστε οι συγκοινωνίες να έρθουν στα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης το 2030. Αυτή τη στιγμή, μόνο το 25% των συμπολιτών μας στην Αθήνα χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς και ο στόχος είναι να φτάσουμε το 40%.

Έχουν αντικατασταθεί 1.000 λεωφορεία από τα 1.300 του στόλου με ηλεκτρικά σύγχρονα οχήματα. Το 2027 θα φτάσουμε στα 1.700 λεωφορεία, νούμερο-ρεκόρ στην ιστορία των λεωφορείων και του ΟΑΣΑ. Αναβαθμίζονται καθημερινά συρμοί έτσι ώστε οι 95 από αυτούς, στο τέλος του 2027 να έχουν σχεδόν όλοι air condition και το 2030 ο σκοπός είναι να ξεπεράσουμε το φράγμα των 1.000 συρμών. Ίσως το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι και σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το πρόγραμμα «Αριάδνη», υπάρχουν πλέον 400 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά στο δίκτυο των συγκοινωνιών και αυτό έχει συμβάλλει αισθητά στην αίσθηση ασφάλειας των συμπολιτών μας», υπογράμμισε.

Επίσης, σημείωσε, υπάρχει πλέον η υπηρεσία Tap & Pay, με την οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο για να κάνει τις συναλλαγές του και ήδη το 40% των συναλλαγών στην Αττική είναι πλέον με το Tap & Pay. «Και το τελευταίο που αφορά και τους παλαιότερους, αλλά κυρίως τους νέους μας, θα υπάρχει μια εφαρμογή One App στο τηλέφωνο των ανθρώπων στο δεύτερο εξάμηνο, όπου θα μπορεί κανείς να βλέπει real time πραγματικά πού βρίσκεται το λεωφορείο».

Ο νέος επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου

Ερωτηθείς για το νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου, το Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών και αν θα υπάρξει από αυτό κάποιο όφελος για τους πολίτες, είπε: «Ασφαλώς και θα υπάρξει. Είναι ένα καινούργιο Ταμείο, μέρος του Υπερταμείου που λέγεται Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών και ξεκινάει με ένα κεφάλαιο 300 εκατομμυρίων για να επενδυθούν.

Ο στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε συνεργασία με άλλους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, κυρίως στη νέα οικονομία, όπου υπάρχουν δυναμικοί τομείς και υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Σε τομείς με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός αυτού του Ταμείου. Περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα από συνεπενδύσεις με ξένους και Έλληνες επενδυτές.

Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε δύο με τρεις επενδύσεις τέτοιες τον χρόνο και νομίζω είναι θέμα χρόνου – στις επόμενες εβδομάδες ίσως μήνες- να έχουμε και την πρώτη επένδυση».

Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, αναλύοντας τον σχεδιασμό που υπάρχει: «Πράγματι, η διαγωνιστική διαδικασία για την μακροχρόνια παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που τώρα είναι υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ ξεκίνησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής και ανοιχτός. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλα τα σχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και θα γίνει σε δύο φάσεις όπως γίνεται σχεδόν πάντα στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπερταμείου.

Θα υπάρχει η πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου και σε δεύτερη φάση η υποβολή των τελικών προσφορών. Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, δεδομένου ότι η επιβατική κίνηση σε αυτά τα αεροδρόμια είναι σχετικά περιορισμένη σε κάποια από αυτά, αλλά η σημασία είναι μεγάλη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πολλές φορές έχουμε πάει όλοι διακοπές και βρισκόμαστε σε σημεία της Ελλάδας και λέμε ότι είναι μικρός παράδεισος.

Με αυτό το έργο θα επιτρέψουμε σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν αυτούς τους μικρούς παράδεισους. Τελικά, λοιπόν, η αναβάθμιση και αυτών των αεροδρομίων θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό».

Τι είπε για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης “Φάρος”

Ερωτηθείς για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, “Φάρος”, το ΔΣ του οποίου ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, εξήγησε πώς θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία. «Θα ωφεληθεί και η ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως οι Έλληνες πολίτες. Η άνοδος της τεχνικής νοημοσύνης έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Και η εκκίνηση του “Φάρος” όμως στην Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και είναι μια ιστορική ευκαιρία γιατί η Ελλάδα μέσω του “Φάρος” από απλός καταναλωτής τεχνητής νοημοσύνης -που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη χώρα να καταναλώνουμε ξένα προϊόντα και ξένες υπηρεσίες- θα γίνει παραγωγός τεχνητής νοημοσύνης» τόνισε, σημειώνοντας ότι η ελληνική γλώσσα θα μπει στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας και για τους πολίτες.

«Ο Φάρος επίσης δίνει μια λύση σε ένα από τα βασικά ζητούμενα της ελληνικής οικονομίας που είναι η διασύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας με τη ζώσσα οικονομία. Αυτό ακριβώς θα κάνει ο Φάρος, αφού αποτελεί μια εθνική τεχνολογική υποδομή με στόχο τη δημιουργία εθνικής οικονομικής αξίας, αλλά κυρίως δουλειές για τους νέους μας και τις start-up εταιρείες που θα υπάρξουν γύρω από το Φάρος και έτσι ενεργά θα συμβάλλει και στο brain gain. Εκεί, έχουμε Διευθύνουσα Σύμβουλο την Αφροδίτη Σεβαστή που είναι γυναίκα, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Ο διαγωνισμός για το λιμάνι Ελευσίνας

Σχετικά με τον διαγωνισμό για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, και το έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον που καταγράφεται τον τελευταίο καιρό, είπε: «Πράγματι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαδικασία θα γίνει ακριβώς στα ίδια πρότυπα παλαιότερων και πετυχημένων διαγωνισμών υποπαραχώρησης, που πετυχημένο και το Υπερταμείο κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που ολοκληρώνουμε την πρόσληψη και τη λειτουργία νομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβουλών, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, για να μας υποστηρίξουν στην εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού. Αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία και υπάρχουν οι εσωτερικές εγκρίσεις στο επόμενο μήνα, πιστεύω στο επόμενο δίμηνο θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσει η διαδικασία»

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα του Υπερταμείου και ερωτηθείς μήπως είναι ώρα να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, που θα αποτυπώνει πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του, τόνισε:

«Πράγματι, το Υπερταμείο συνδέθηκε αρχικά στη δημόσια συζήτηση με μια δύσκολη περίοδο. Τώρα, όμως, ο Όμιλος έχει ένα εντελώς διαφορετικό αποτύπωμα, διευρυμένο ρόλο και σαφέστατο αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνική προσφορά. Μεταβαίνει, λοιπόν, στο πρότυπο λειτουργίας άλλων μεγάλων εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών ταμείων που υπάρχουν σε όλες τις προοδευμένες χώρες του κόσμου.

Δεν διαχειρίζεται απλώς δημόσια περιουσία. Αυτό είναι παρελθόν. Τη μετατρέπει σε αξία και σε καλύτερες υπηρεσίες, σε ανθεκτικότερες υποδομές, σε μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες και τις γενεές που έρχονται.

Γι’ αυτό πιστεύω ακράδαντα και να μην υπήρχε Υπερταμείο στη χώρα μας θα έπρεπε να το δημιουργήσουμε. Και συμφωνώ ότι πλέον πρέπει να μετεξελιχθεί και το όνομά του και το όλο αποτύπωμά του, έτσι ώστε να συνάδει με το νέο του ρόλο. Θα συμβεί κι αυτό στους επόμενους μήνες και χρόνια».

Ακούστε το ηχητικό: