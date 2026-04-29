Φον ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος στο Ιράν θα βλάψει την Ευρώπη για χρόνια – Συντονισμός για την απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η ήπειρος ενδέχεται να παλεύει για χρόνια με τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, στέλνοντας σήμα ότι η εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια δεν πρόκειται να υποχωρήσει σύντομα.

Μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθούν οι εκεχειρίες σε Ιράν και Λίβανο και να αποκατασταθεί η σταθερότητα μέσω της διπλωματίας.

Ωστόσο, η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική για το μέλλον.

«Υπάρχει επίσης μια σκληρή πραγματικότητα που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε: οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης μπορεί να αντηχούν για μήνες ή ακόμη και χρόνια», προειδοποίησε.

Ενεργειακή ανεξαρτησία και «ηλεκτρισμός»

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι αυτή είναι η δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια, γεγονός που καθιστά σαφές το μάθημα για την ΕΕ.

«Η υπερεξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μας καθιστά ευάλωτους. Πρέπει να μειώσουμε την υπερεξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια, προσιτή και καθαρή παροχή ενέργειας. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα», δήλωσε.

Η Φον ντερ Λάιεν κάλεσε για περισσότερο συντονισμό όχι μόνο στις κοινές προμήθειες, αλλά και στα αποθέματα καυσίμων, «ειδικά στο καύσιμο αεριωθουμένων και το ντίζελ, όπου οι αγορές στενεύουν».

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τον εξηλεκτρισμό της Ευρώπης.

«Ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να κάνουμε τη μετάβαση στον ηλεκτρισμό – όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στη βιομηχανία και τη θέρμανση. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα προσιτότητας και ανταγωνιστικότητας – είναι επίσης θέμα οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, μιλώντας για ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, αυτή είναι η στιγμή να ηλεκτρίσουμε την Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Ουκρανία και το δάνειο των 90 δισ. ευρώ

Αναφορικά με το μέτωπο της Ουκρανίας, η Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε την οριστικοποίηση του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την απόσυρση του βέτο από την Ουγγαρία.

Η πρώτη δόση των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί εντός αυτού του τριμήνου.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας στον γενναίο ουκρανικό λαό και τις ένοπλες δυνάμεις του», δήλωσε.

«Ενώ η Ρωσία διπλασιάζει την επιθετικότητά της, η Ευρώπη διπλασιάζει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία».

Προστασία καταναλωτών

Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά με πιο προσεκτικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν.

Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να απευθύνονται πλέον αποκλειστικά στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και βιομηχανίες, καθώς στο παρελθόν δαπανήθηκαν υπερβολικά ποσά σε «μη στοχευμένες» δράσεις.

Με πληροφορίες από: Guardian, Bloomberg