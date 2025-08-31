Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα, χωρίς να μπορεί να πει προς το παρόν εάν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Το DNA από τα μαλλιά του Μπετόβεν αποκαλύπτει μια «ασυμφωνία» 200 χρόνια μετά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

https://www.foxreport.gr/technology/microsoft-ksekina-dokimes-tou-epomenou-etisiou-update-gia-windows-11/64719/

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πραγματική σας φύση
περισσότερα
16:17 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κρεμλίνο κατά Ευρώπης: «Εμποδίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία»

Το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόν...
14:59 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Ερντογάν – Σι Τζιπίνγκ στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης – Τι συζήτησαν

Με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ συναντήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης ...
12:34 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει» – Η αινιγματική ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου

Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε στο κοινωνικό δίκτυο «Truth Social» ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρο...
09:02 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Global Sumud Flotilla: Ξεκινά ο στόλος της Ελευθερίας με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

Από τη Βαρκελώνη αναχωρεί σήμερα στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, ανάμεσά του...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix