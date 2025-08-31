Συνάντηση Ερντογάν – Σι Τζιπίνγκ στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης – Τι συζήτησαν

Με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ συναντήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 25ης Συνόδου των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που διεξάγεται στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας.

Κατά τη συνάντηση ο Τούρκος Πρόεδρος επεσήμανε τη σημασία της λήψης μέτρων από κοινού για την εναρμόνιση του άξονα μεταφορών του Μεσαίου Διαδρόμου που υποστηρίζει η Τουρκία με την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Αξιολογήθηκε επίσης, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τον Πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές πρέπει να υποστηριχθούν με επενδύσεις, προκειμένου να καταστεί ισορροπημένες και βιώσιμες, και ότι οι τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας, της υγείας και του τουρισμού έχουν μεγάλο δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι θα ήταν επωφελές να ενισχυθεί η συντονισμένη δράση όσον αφορά τις επενδύσεις κινεζικών εταιρειών στην Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε την υποστήριξή του στην πολιτική της «Μίας Κίνας» και τόνισε τη στρατηγική διάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στην Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η από κοινού δράση των δύο χωρών για υποστήριξη της ανάπτυξης της Συρίας, καθώς και άλλα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Στην Τιαντζίν βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο αναμένεται να έχει συνάντηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, και με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σερίφ.