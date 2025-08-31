Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 33χρονης ενώ διέσχιζε τον δρόμο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (31/08), στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

H 33χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος, τη στιγμή που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Η ίδια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη. Για το περιστατικό διενεργεί έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Δείτε το βίντεο: