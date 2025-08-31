Σοβαρό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: 33χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος με μια γυναίκα να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν τις 02:00 μια 33χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει διάβαση πεζών.

Για το περιστατικό διενεργεί έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.