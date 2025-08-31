Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο στρατιώτη στη Γάζα – O 900ος που χάνει τη ζωή του μετα την 7η Οκτωβρίου

Ένας Ισραηλινός έφεδρος σκοτώθηκε σε μάχες στη Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας το πρωί του Σαββάτου (30/8) μετά τον τραυματισμό επτά στρατιωτών στην περιοχή.

Ο 34χρονος λοχίας Άριελ Λουμπλίνερ έγινε ο 900ός στρατιώτης που σκοτώθηκε σε όλα τα μέτωπα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

מצורפת הודעת דובר צה”ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/1Um3700AD4 מצורף קישור לאתר צה”ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 30, 2025

Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται ως ύποπτο περιστατικό φίλιων πυρών, καθώς μία προκαταρκτική έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) έδειξε ότι σκοτώθηκε από σφαίρα όπλου άλλου στρατιώτη, το οποίο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Ο Λουμπλίνερ ζούσε στο Κιριάτ Μπιαλίκ στο βόρειο Ισραήλ. Είχε μεταναστεύσει από τη Βραζιλία πριν από περίπου 10 χρόνια. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του και τον 9 μηνών γιο του.

Μάλιστα σύμφωνα με το Κανάλι 12 σήμερα, Κυριακή (31/8) επρόκειτο να ολοκληρώσει την τελευταία από τις πολυάριθμες θητείες του ως έφεδρος και η οικογένεια ετοιμαζόταν να πετάξει στη Βραζιλία για διακοπές.

נקרע ה 💔 תמונת הפרופיל של רס”ל במיל’ אריאל לובלינר, לוחם המילואים שנהרג אתמול במהלך הלחימה בחאן יונס לאחר שלושה חודשי מילואים!! אריאל עלה לישראל מברזיל לפני 10 שנים. יהי זכרו ברוך 🖤 pic.twitter.com/Wvm6pczjSr — 🎗️🇮🇱חגית קלימן – Hagit Klaiman🇮🇱🎗️🤟 (@klaiman14) August 30, 2025

Ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων με τον παλαιστινιακό θύλακα ανέρχονται πλέον σε 461.

Την Παρασκευή το βράδυ, επτά στρατιώτες του IDF τραυματίστηκαν όταν το θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού στο οποίο επέβαιναν πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό στη συνοικία Ζεϊτούν της βόρειας Γάζας, ο οποίος εξερράγη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ένας στρατιώτης ήταν σε μέτρια κατάσταση και έξι άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πέντε από τους έξι ελαφρώς τραυματίες στρατιώτες έλαβαν θεραπεία και πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι οικογένειες όλων των τραυματιών ενημερώθηκαν.