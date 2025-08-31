Κακοκαιρία – εξπρές: Κατέρρευσε τοιχίο λόγω της βροχόπτωσης στην Κέρκυρα – ΦΩΤΟ

Κατολίσθηση σε τοιχίο στο Τσάκι Μπενιτσών συνέβη το Σάββατο (30/8), ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κέρκυρα.

Κακοκαιρία – εξπρές: Πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα

Σύμφωνα με το corfupress.com, στο σημείο βρέθηκε συνεργείο των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΙΝ με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Μάμαλο ώστε να απομακρυνθούν τα υλικά που έπεσαν και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΙΧΙΟ

Λόγω της καταιγίδας πολλοί δρόμοι στο κέντρο του νησιού και την περιοχή της Σπηλιάς έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων αλλά και πεζών. Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Μάλιστα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή σημειώθηκε πτώση δέντρου στην περιοχή του Μον Ρεπό, ενώ καταγράφηκε κατολίσθηση βράχου στα Καρουμπάτικα.

