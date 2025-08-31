Κακοκαιρία – εξπρές: Πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

κεραυνοί

Περισσότεροι από 2ο.οοο κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας – εξπρές που πλήττει κυρίως την Βόρεια και Δυτική Ελλάδα από το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8).

Κακοκαιρία – εξπρές: 100 κλήσεις σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε η Πυροσβεστική – Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, το meteo.gr αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν έως το βράδυ τoυ Σαββάτου 30/08 στη βορειοδυτική χώρα
Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημεριανές έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025.
H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.
Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα».

Δείτε την ανάρτηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:15 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Δυο μήνες εξαπλωνόταν κρυφά η ευλογιά των αιγοπροβάτων – Η ΠΔΕ συντάσσει φάκελο αναζήτησης ευθυνών

Για δύο μήνες, η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλωνόταν ανεξέλεγκτα στη Λακκόπετρα προκαλώντας ε...
02:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κακοκαιρία – εξπρές: Κατέρρευσε τοιχίο λόγω της βροχόπτωσης στην Κέρκυρα – ΦΩΤΟ

Κατολίσθηση σε τοιχίο στο Τσάκι Μπενιτσών συνέβη το Σάββατο (30/8), ως αποτέλεσμα της κακοκαιρ...
01:30 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κιάτο: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο...
00:24 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche – Τι λέει η φίλη που διασκέδαζε μαζί της, συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε

Στα κρατητήρια θα παραμείνει μέχρι την απολογία της στην ειδική ανακρίτρια, την ερχόμενη Τρίτη...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix