Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Μεγάλο «διπλό» για τους Αγρινιώτες

Πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε με 2-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη αφού «απορρόφησε» την πίεση των γηπεδούχων πρώτο μέρος, στο δεύτερο «χτύπησε» τους «κίτρινους» εκεί που πονούσαν και με τα γκολ των Χόρχε Αγκίρε (65’) και Κόστα Άλεξιτς (87’) έφτασε σε ένα σπουδαίο «τρίποντο» – πρώτο φετινό, φέρνοντας σε εξαιρετική δυσχερή θέση τον Μαρίνο Ουζουνίδη – και όχι μόνο.

Το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό του Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός εξτρέμ, που είχε ένα καλό σουτ στο 9’ – λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λούκας Τσάβες – έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το αριστερό του γόνατο, σε μια ανύποπτη φάση. Αναγκαστική αλλαγή και πάγος στο πόδι του πρώην άσου της Θέλτα, με τον Ολίμπιου Μορουτσάν να περνάει στη θέση του.

Οι «κίτρινοι» δεν μπόρεσαν να συνέλθουν και είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική φάση ως το τέλος του πρώτου μέρους, ανήκε στους φιλοξενούμενους. Ο Κόνραντ Μιχάλακ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μάρτιν Φρίντεκ και μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Λόβρο Μάικιτς έδιωξε δύσκολα το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο Πολωνός μπακ. Τόσο η κεφαλιά του Φρέντρικ Γένσεν (39’) όσο και το σουτ του Μορουτσάν (42’) στη συνέχεια, δεν ανησύχησαν τον Τσάβες.

Ο Ουζουνίδης άρχισε να κάνει όλο και πιο επιθετική την ομάδα του, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται και σε φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία. Καλά οργανωμένοι οι Αγρινιώτες, όχι μόνο άντεξαν, αλλά βρήκαν τρόπο και να σκοράρουν. Εξαιρετική κάθετη πάσα του Χρήστου Σιέλη στην πλάτη του Φαμπιάνο Λέισμαν, ο Αγκίρε απέφυγε και τον εξερχόμενο Μάικιτς για να πλασάρει από πλάγια θέση σε κενή εστία για το 0-1 στο 65’.

Κι αν κάποιος θα περίμενε να αντιδράσει ο Άρης, διαψεύστηκε. Σπασμωδικές ενέργειες των «κίτρινων» που φάνηκαν μπερδεμένοι – όπως περίπου είχε συμβεί και στα παιχνίδια με την Αράζ που έφεραν τον πρώιμο, ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Μάλιστα, λίγο πριν το φινάλε ήρθε και το 0-2. Από αριστερά ο Μίχαλακ βρήκε τον Άλεξιτς, αυτός ξεπέρασε το εμπόδιο του Πέδρο Άλβαρο και «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από το σώμα του Μάικιτς.

Το τελευταίο σφύριγμα από τον Χρήστο Βεργέτη έφερε παρατεταμένες αποδοκιμασίες από τους φίλους των γηπεδούχων με αποδέκτες παίκτες, προπονητικό επιτελείο αλλά και Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Άρης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί σε δεύτερο σερί ματς τη δύναμη της έδρας ενώ, από την άλλη, ο Παναιτωλικός «έσβησε» την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας με ένα σπουδαίο «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Κίτρινες: Γκαρσία, Μίχαλακ, Μανρίκ, Μιγκέλ Λουίς, Κόγιτς, Στάγιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Φαμπιάνο, Πέρεθ (29’ Μορουτσάν/69’ Καντεβέρε), Άλβαρο, Ράτσιτς (56’ Μισεουί), Μορόν, Τεχέρο, Γένσεν, Μόντσου, Φρίντεκ (69’ Μεντίλ), Ντιαντί (46’ Γιαννιώτας).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (77’ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (77’ Μάτσαν), Κόγιτς, Μιγκέλ Λουίς (86’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν (90’ Μπελεβώνης), Μανρίκ, Αγκίρε (86’ Άλεξιτς).

