Χούθι: Ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από τις ισραηλινές επιδρομές

Enikos Newsroom

διεθνή

Χούθι: Ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από τις ισραηλινές επιδρομές

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού αυτού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, σε  ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram. Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Νωρίτερα σήμερα, οι υεμενίτες αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:37 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργεί...
22:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νταϊάνα: Η αποκάλυψη για την τελευταία συνομιλία της με τον Ουίλιαμ – Ποια ήταν η αγωνία του πρίγκιπα

Το τελευταίο τηλεφώνημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λίγο πριν πεθάνει με τραγικό τρόπο στη σήραγ...
21:49 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Ένας νεκρός

Μια κατολίσθηση που σημειώθηκε το Σάββατο στην δυτική Νορβηγία παρέσυρε καταστρέφοντας ένα τμή...
20:52 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Η Ε.Ε. πιέζει τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστινίους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix