Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Το πρώτο «τρίποντο» πανηγυρίζουν οι Κρητικοί

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Το πρώτο «τρίποντο» πανηγυρίζουν οι Κρητικοί

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών και το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Το 0-1 κρίνεται δίκαιο βάσει της εικόνας του αγώνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό τέταρτο, οι Κρητικοί εμφανίστηκαν πολύ πιο απειλητικοί. Ο Λεβάν Σενγκέλια «πάτησε» για τον Ταξιάρχη Φούντα, ο διεθνής φορ σούταρε δυνατά, αλλά ο Φρανσίσκο Τιναλίνι απέκρουσε. Όπως έκανε και στο 20’, στο σουτ που επιχείρησε ο Τιάγκο Νους μετά από έξοχη ατομική ενέργεια. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με την καρφωτή κεφαλιά του Βασίλη Λαμπρόπουλου μετά το φάουλ του Σενγκέλια να αναγκάζει σε εκτίναξη τον 27χρονο Ουρουγουανό τερματοφύλακα των «λιονταριών».

Μετά το ημίωρο ανέβασε την απόδοσή του ο Πανσερραϊκός αλλά οι δυο φάσεις που δημιούργησε ως το τέλος του πρώτου μέρους δε βρήκαν στόχο: αρχικά στο 38’ όταν ο Μάθιου Γκιγιομιέ πλάσαρε άστοχα από τα αριστερά κι εν συνεχεία στο 45’ όταν ο Αντρέ Γκριν σούταρε δυνατά μα κι εκτός εστίας. Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο οι δυο ομάδες.

Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που σύντομα άνοιξε το σκορ. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες και 0-1 στο 54’, σε χρονικό σημείο που το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Οι Σερραίοι, μετά και τις αλλαγές του Κριστιάνο Μπάτσι, κράτησαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, όμως ουσιαστική απειλή για την εστία του Νίκου Χριστογεώργου δεν δημιούργησαν.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ξεκίνησε, έτσι, νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς εκκρεμεί το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός για δεύτερη σερί αγωνιστική έμεινε στο «μηδέν» και σε γκολ και σε βαθμούς.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Ιβάν, Τσαούσης – Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:24 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: «Απόδραση» από τον Βόλο με… μάγο Τσικίνιο

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο, και πάλι κατάφερε στο τέλ...
20:12 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κύπρος – Ελλάδα 69- 96: Άνετη νίκη για την Εθνική με το μυαλό στην Γεωργία

Η Εθνική Ανδρών έκανε το καθήκον της, έγραψε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ και πλ...
19:37 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κύπρος – Ελλάδα: Η συγκινητική στιγμή που ακούγεται ο κοινός εθνικός ύμνος – ΒΙΝΤΕΟ

Την Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα (30/8) η Ελλάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου ...
17:21 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ευρωμπάσκετ 2025: Δεν θα αγωνιστεί με την Κύπρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Κάτι που ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και μέρες, επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του δεύ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix