Υεμένη: Επιβεβαιώνουν οι Χούθι τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών από το χτύπημα του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι, στην Υεμένη, ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών στις επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαναά.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχάουι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούθι, που μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά». Αρχικώς οι Χούθι είχαν διαψεύσει τον θάνατο και του πρωθυπουργού και άλλων υπουργών τους, κάτι που είχαν ανακοινώσει οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντρόφους του.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στόχευσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της οργάνωσης.