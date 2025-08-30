Υεμένη: Επιβεβαιώνουν οι Χούθι τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών από το χτύπημα του Ισραήλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Υεμένη: Επιβεβαιώνουν οι Χούθι τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών από το χτύπημα του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι, στην Υεμένη, ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών στις επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαναά.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχάουι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούθι, που μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά». Αρχικώς οι Χούθι είχαν διαψεύσει τον θάνατο και του πρωθυπουργού και άλλων υπουργών τους,  κάτι που είχαν ανακοινώσει οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντρόφους του.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στόχευσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της οργάνωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές συνεχίζονται – Πώς κινήθηκε η αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πάντα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την πράξη να βγάζει λογική τραβώντας μόνο μία γραμμή; Έχετε 14 δευτερό...
περισσότερα
20:28 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κοπεγχάγη: Νέες και στοχευμένες κυρώσεις στην Ρωσία αποφάσισαν οι ΥΠΕΞ της Ε.Ε. – Τι είπαν για την Μέση Ανατολή

Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών τη...
19:54 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Ανακοίνωσε συνεχείς επιθέσεις σε όλο το ουκρανικό μέτωπο – Τι λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου για τις επιχειρήσεις

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής το...
18:56 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Προτείνει την αποστολή μισθοφόρων στην Ουκρανία, μετά την πρόταση για ανάπτυξη κινεζικών δυνάμεων

Αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλ...
17:44 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά drones

Το υπουργείο Άμυνας στην Ρωσία, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix