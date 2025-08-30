Κακοκαιρία: Ισχυροί άνεμοι «σαρώνουν» την Κοζάνη – Πτώσεις δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

κοινωνία

Κακοκαιρία: Ισχυροί άνεμοι «σαρώνουν» την Κοζάνη – Πτώσεις δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε περιοχές της χώρας, με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης να πλήττεται από ισχυρούς ανέμους, που προκαλούν πτώσεις δέντρων.

Στην Κοζάνη, στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, ο πεζόδρομος έχει γεμίσει με κλαδιά και κουκουνάρια, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση των πεζών.

Παράλληλα, αρκετά μεγάλο δέντρο έπεσε στο έδαφος.

Στον Κρόκο Κοζάνης, ένα δέντρο έπεσε στον δρόμο για Άνω Κώμη, μετά τα νεκροταφεία. Έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω της πτώσης του δέντρου.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρόκου Νίκος Βασιλείου.

Πτώση δέντρου καταγράφηκε και στον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης:

Οι άνεμοι «σαρώνουν» την Πτολεμαΐδα

Τις τελευταίες ώρες, δυνατός αέρας «σαρώνει» την Πτολεμαΐδα και έχει ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων στο πάρκο Ι. Χρηστίδη και στο παλιό πάρκο.

Mέχρι και κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας «ξεριζώθηκαν» από τους δυνατούς ανέμους.

Δείτε τα βίντεο από την ιστοσελίδα kozan.gr:

 

