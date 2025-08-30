Τραμπ: Προτείνει την αποστολή μισθοφόρων στην Ουκρανία, μετά την πρόταση για ανάπτυξη κινεζικών δυνάμεων

Αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου, και για το θέμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους για να επιτραπεί σε ένοπλους εργολάβους να βοηθήσουν στην κατασκευή οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα.

Το σχέδιο εκπονείται ως λύση μετά την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα σταθμεύσουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, γράφει ο βρετανικός Telegraph, σε αποκλειστικό του δημοσίευμα.

Οι Αμερικανοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πρώτης γραμμής άμυνας της Ουκρανίας, σε νέες βάσεις, και στην προστασία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η παρουσία των ιδιωτών στρατιωτών θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία, γράφει ο Telgraph. To σχέδιο συζητείται μαζί με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας -που καταρτίζονται από τον συνασπισμό των προθύμων υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας- και θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι λεπτομέρειες των σχεδίων

Οι τελικές λεπτομέρειες – οι οποίες περιλαμβάνουν εναέρια αστυνόμευση, εκπαίδευση και ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ήδη από τις επόμενες ημέρες, μετά από εβδομάδες διπλωματικής δραστηριότητας που πυροδότησαν οι συνομιλίες του Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν, της Ρωσίας, στην Αλάσκα.

Μέσα από ενημερώσεις με περισσότερους από δώδεκα δυτικούς αξιωματούχους, ο Telegraph δημοσιεύει την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή για το πώς μια αποστολή υπό ευρωπαϊκή ηγεσία θα μπορούσε να επιβάλει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που σχεδιάζουν την επιχείρηση επιτάχυναν τις εργασίες τους μετά τη δήλωση Τραμπ στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν ήταν ανοιχτός στο να προσφέρουν οι δυτικοί σύμμαχοι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός αρχιστράτηγος, όπως λέγεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σηματοδότησε επίσης την προθυμία του να υποστηρίξει αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια από τις σημαντικότερες υπερπόντιες αποστολές μετά τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Όπως είπε η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προσφέρει αεροπορική επίβλεψη, αντιαεροπορική υποστήριξη και στρατιωτικές πληροφορίες.

Ενίσχυση των συνόρων

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πρωταρχική στρατηγική για την αποτροπή πολέμου στο μέλλον είναι η συνέχιση της ανοικοδόμησης των μαχόμενων ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην κύρια μορφή αποτροπής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ουκρανικοί σχηματισμοί θα υπερασπίζονται ένα ενισχυμένο σύνορο στις γραμμές του μετώπου, όπως συμφωνήθηκε σε οποιαδήποτε άλλη ειρηνευτική συμφωνία. Οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλιστούν και θα εκπαιδευτούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας υφιστάμενους και νέους μηχανισμούς.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά συστήματα, όπως συστοιχίες αεράμυνας Patriot ή εκτοξευτές πυραύλων Himars, χρησιμοποιώντας κονδύλια που παρέχονται από Ευρωπαίους συμμάχους.

Οι Αμερικανοί εργολάβοι

Οι οχυρώσεις της πρώτης γραμμής και οι κοντινές βάσεις θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από Αμερικανούς ιδιώτες στρατιωτικούς εργολάβους, όπως έγινε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η παρουσία Αμερικανών εργολάβων στο έδαφος της Ουκρανίας θα θεωρηθεί σημαντική ώθηση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες επιθυμούν την αμερικανική συμμετοχή σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ανάπτυξή τους θα σήμαινε ότι ο Λευκός Οίκος έχει το δικό του μερίδιο στο παιχνίδι και θα αύξανε το αποτρεπτικό αποτέλεσμα έναντι μιας ρωσικής επίθεσης υπό τον φόβο των αμερικανικών αντιποίνων, ανέφεραν πηγές.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη χρήση Αμερικανών εργολάβων μπορούν να αναχθούν στην υπογραφή κοινής συμφωνίας για την εξόρυξη του τεράστιου πλούτου ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Ο Λευκός Οίκος παραμένει αντίθετος στην ανάπτυξη δικών του στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει ευρέως τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Μια πηγή του Whitehall, στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι ιδιώτες Αμερικανοί εργολάβοι σημαίνει ότι αμερικανικά άρβυλα θα τοποθετηθούν στο ουκρανικό έδαφος, αν και όχι υπό την αμερικανική σημαία. Θα πρόκειται πάντως για «κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων, στο έδαφος, πράγμα που στη συνέχεια αποτελεί ουσιαστικά τον αποτρεπτικό παράγοντα για τον Πούτιν».

Η χρήση ιδιωτών εργολάβων θα επέτρεπε επίσης στον Τραμπ να καθησυχάσει τους φόβους μεταξύ των υποστηρικτών του MAGA που είναι κατά της ξένης επέμβασης, ενώ παράλληλα θα του παρείχε άλλη μια επιχειρηματική συμφωνία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ζώνη απομόνωσης

Ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη έχουν διατυπώσει την ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης απομόνωσης που θα διαχωρίζει τις ουκρανικές και τις ρωσικές δυνάμεις μόλις τερματιστούν οι μάχες.

Θα μπορούσε να περιφρουρείται από ειρηνευτiκές δυνάμεις ή από παρατηρητές, όπως ενδεχομένως θα συμφωνήσουν Κίεβο και Μόσχα, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής διευθέτησης.

Ο Volodymyr Zelensky, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, θα απαιτούσε πιθανότατα να σταθμεύσουν ευρωπαϊκά στρατεύματα στη ζώνη. Το Κρεμλίνο έχει προτείνει ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγυητής ασφαλείας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης την ανάπτυξη κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στη μεταπολεμική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι διαφορές μεταξύ των αντιμαχόμενων εθνών σημαίνουν ότι σε αυτό το θέμα είναι απίθανο να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών, σχολιάζει η Telegraph.