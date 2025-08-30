Νάνσυ Παραδεισανού: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία»

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Νάνσυ Παραδεισανού, στο νέο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube. Η δημοσιογράφος, με αφορμή ένα Q&A που πραγματοποίησε, εξομολογήθηκε ότι ήταν σε σχέση με γνωστό ηθοποιό και έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για εκείνη την εποχή. Ακόμα, αναφέρθηκε σε μία τρομακτική στιγμή που έζησε με πρώην σύντροφό της, όταν εκείνος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Νάνσυ Παραδεισανού απαντώντας σε μία από τις ερωτήσεις αποκάλυψε ότι: «Ναι, έχω κάνει σχέση με κάποιον που ούτε φαντάζεστε. Θα σας βοηθήσω, είναι ηθοποιός και όχι ωραίος. Είναι κοντά ηλικιακά σε εμένα, λίγο πιο μικρός.

Ούτε οι φίλες μου δεν πίστευαν ότι μου ήρθε κεραμίδα με αυτόν. Ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε. Με είχε ρωτήσει, μου είχε πει: “Πώς σου τα ’σκασε με μένα;”. Δηλαδή ήταν και αυτός δύσπιστος σε σχέση με την πόρωση που έδειχνα εγώ. Ήμουν πολύ κολλημένη. Τώρα μιλάμε, κοινωνικά. Όταν τελείωσε, ήθελα να τον κάνω κομμάτια, να τον αφανίσω από προσώπου γης. Ήμουν έξαλλη μαζί του».

Σε άλλο σημείο, η γνωστή δημοσιογράφος εξομολογήθηκε πως: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, δυστυχώς ναι. Φοβήθηκα για το πώς θα φύγω από το σπίτι του. Πρόσφατα.

Είχε πιει πάρα πολύ, τον εκνεύριζε ό,τι έλεγα, ό,τι έκανα. Ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία. Τελείωσε οριστικά. Από την ταραχή μου όταν έφτασα σπίτι έτρεμαν τα χέρια μου…».