Εύβοια: Την Κυριακή η κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Την Κυριακή η κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»

Το απόγευμα της Κυριακής (31/8) θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας με το ζευγάρι που έχασε την ζωή του σε τροχαίο με την μηχανή τους, το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι, γονείς τριών παιδιών, στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Ν. Λάμψακο.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι υπέκυψε και η 41χρονη μητέρα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν ένα τζιπ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε με τον σύζυγό της. Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οικογένειά της ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες καθώς υπήρχε άμεση ανάγκη, ωστόσο η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο είχε χάσει την ζωή του και ο 45χρονος σύζυγός της, αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Η σύγκρουση του τζιπ με την μοτοσικλέτα ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε φωτιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του 45χρονου

Η είδηση του θανάτου του ζευγαριού έχει προκαλέσει σοκ και αβάσταχτο πόνο στην τοπική κοινωνία. Πίσω τους, οι δύο γονείς αφήνουν τρία παιδιά, ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν την πιο σκληρή και αδιανόητη απώλεια. Η τοπική κοινότητα στέκεται συντετριμμένη στο πλευρό της οικογένειας, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Η αδελφή του 45χρονου, η δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, αποχαιρέτησε το ζευγάρι με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

