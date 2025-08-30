Χριστίνα Μπόμπα: Έγινε κουμπάρα στον γάμο φίλης της – «Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo

Στο γάμο μιας πολύ καλής της φίλης έγινε κουμπάρα η Χριστίνα Μπόμπα το Σάββατο (30/8). Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσιοποίησε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στη σχέση ζωής που έχει με τη νύφη.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Μπόμπα ανέβασε ένα βίντεο από τον γάμο της κολλητής της, στο οποίο βλέπουμε διάφορες στιγμές από το Μυστήριο. Η influencer λάμπει από χαρά, ενώ δίπλα της έχει τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα.

Για τον γάμο, η κουμπάρα επέλεξε να φορέσει ένα μάξι ροζ φόρεμα, το οποίο ταίριαζε άψογα με την τελετή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Μπόμπα έχει γράψει: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να παντρεύεις τη φίλη που είχες από πάντα! Από μικρές! Όσο σας πάντρευα θυμόμουν όλα όσα έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια από μικρές! Τα αστεία, τα σοβαρά, τα συγκινητικά, της ψυχαναλύσεις! Σ’ αγαπώ τόφι μου!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:57 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία στο Instagram είναι γεγονός – Το στιγμιότυπο από την Μύκονο

Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά να είναι πάνω από ένα χρόνο πλέον μαζί, ωστόσο ούτ...
21:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…» – Η εξομολόγηση για το φετινό καλοκαίρι

Μία προσωπική εξομολόγηση θέλησε να κάνει η Ελένη Χατζίδου στο προφίλ που διατηρεί στο Instagr...
20:20 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30...
20:03 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Λίλιαν Αρχοντή: «Χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη»

Συνέντευξη στην «ON Time» έδωσε η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή τις σεζόν 1998-2...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix