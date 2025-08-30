Χριστίνα Μπόμπα: Έγινε κουμπάρα στον γάμο φίλης της – «Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό…»

Στο γάμο μιας πολύ καλής της φίλης έγινε κουμπάρα η Χριστίνα Μπόμπα το Σάββατο (30/8). Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσιοποίησε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στη σχέση ζωής που έχει με τη νύφη.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Μπόμπα ανέβασε ένα βίντεο από τον γάμο της κολλητής της, στο οποίο βλέπουμε διάφορες στιγμές από το Μυστήριο. Η influencer λάμπει από χαρά, ενώ δίπλα της έχει τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα.

Για τον γάμο, η κουμπάρα επέλεξε να φορέσει ένα μάξι ροζ φόρεμα, το οποίο ταίριαζε άψογα με την τελετή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Μπόμπα έχει γράψει: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να παντρεύεις τη φίλη που είχες από πάντα! Από μικρές! Όσο σας πάντρευα θυμόμουν όλα όσα έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια από μικρές! Τα αστεία, τα σοβαρά, τα συγκινητικά, της ψυχαναλύσεις! Σ’ αγαπώ τόφι μου!».