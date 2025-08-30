Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καιροφύλας

Enikos Newsroom

Media

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καιροφύλας

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Γιάννη Καιροφύλα, σε ηλικία 98 ετών. Την είδηση για τον θάνατό του γνωστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με σχετική ανακοίνωση.

Ο Γιάννης Καιροφύλας ήταν δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής, ενώ έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία για την ιστορία της Αθήνας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία από τις πιο παλιές συνοικίες της Αθήνας, στη Νεάπολη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος και αφιερώθηκε στην δημοσιογραφία.

Από το 1951, εργαζόταν ως συντάκτης και ως ιστορικός ερευνητής, σε αθηναϊκές εφημερίδες, και έγραφε κείμενα για θεατρικές εκπομπές του ραδιοφώνου, στο τότε ΕΙΡ.

Μεταξύ άλλων, είχε τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών για τη συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:13 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ, από την Colleen Cambridge, συγγραφέα μπεστ σέλερ των New York Times και USA Today

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ, από την Colleen Cambridge συγγραφέα μπεστ σέλ...
18:00 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
17:52 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

«Καλά Θα Πάει κι Αυτό»: Κωνσταντίνα Κλαψινού και Γιώργος Χριστοδούλου – Έρωτας με Α.Ι

Η νέα ξεκαρδιστική κωμωδία της ΕΡΤ έρχεται από 15 Σεπτεμβρίου και θα γίνει η αγαπημένη συνήθει...
15:13 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση (29/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (29/8) για τις εκπομπές της ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix