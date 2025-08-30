Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καιροφύλας

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Γιάννη Καιροφύλα, σε ηλικία 98 ετών. Την είδηση για τον θάνατό του γνωστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με σχετική ανακοίνωση.

Ο Γιάννης Καιροφύλας ήταν δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής, ενώ έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία για την ιστορία της Αθήνας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία από τις πιο παλιές συνοικίες της Αθήνας, στη Νεάπολη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος και αφιερώθηκε στην δημοσιογραφία.

Από το 1951, εργαζόταν ως συντάκτης και ως ιστορικός ερευνητής, σε αθηναϊκές εφημερίδες, και έγραφε κείμενα για θεατρικές εκπομπές του ραδιοφώνου, στο τότε ΕΙΡ.

Μεταξύ άλλων, είχε τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών για τη συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης.