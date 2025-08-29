Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή την φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου νωρίτερα σήμερα (29/08) το πρωί, ένα τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι. Ο οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε, ενώ η συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με το evima.gr.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, και στο σημείο βρέθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.