Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ – Την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Ρωσία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

«Δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας άνδρας και μία γυναίκα», διευκρίνισε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης και ότι 8 ρωσικά drones καταρρίφθηκαν.

Οι ουκρανικές αρχές αναγνώρισαν για πρώτη φορά την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις διείσδυσαν σε αυτήν την περιοχή στην κεντροανατολική Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα είχε ανακοινώσει ότι προωθήθηκαν οι δυνάμεις της ήδη από τον Ιούλιο.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 54 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

