Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την ανάκτηση της σορού ενός ακόμη ομήρου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/8) ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Γάζα: Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζητούν από τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας – «Οι όμηροι θα εκτεθούν σε κινδύνους», προειδοποιεί η Χαμάς

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

«Θα φροντίσω να κατηγορηθείς για φόνο»

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε το Σάββατο (30/8) τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός.

«Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», είπε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, μιλώντας στο Τελ Αβίβ, πριν από μια συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαζί με περισσότερα από 200 άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αν ο Νετανιάχου επιλέξει να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας αντί να αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας, αυτό θα ισοδυναμεί με την εκτέλεση των ομήρων μας και των αγαπημένων μας στρατιωτών», πρόσθεσε η Ζανγκάουκερ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το υπουργείο Άμυνας.

Χιλιάδες διαδηλωτές

Όχι μακριά από το υπουργείο, χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αποδέχτηκε πρόταση από τους μεσολαβητές για 60ήμερη εκεχειρία με την απελευθέρωση ομήρων σε δύο στάδια.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επίσημα και η κυβέρνηση διέταξε τον στρατό να προετοιμαστεί για μια μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας με δηλωμένο στόχο της ισραηλινής κυβέρνησης την εξόντωση της Χαμάς και την επαναφορά των ομήρων.

