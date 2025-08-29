Γάζα: Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζητούν από τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας – «Οι όμηροι θα εκτεθούν σε κινδύνους», προειδοποιεί η Χαμάς

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς, όπως φαίνεται, ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η πρόταση που έχει ήδη εγκριθεί από τη Χαμάς, και τέθηκε στο τραπέζι από μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με ορισμένους κύκλους της ισραηλινής κυβέρνησης, θα μπορούσε να είχε φέρει πίσω ζωντανούς ομήρους ήδη από την περασμένη εβδομάδα.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ένας ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε: «Ζωντανοί όμηροι θα μπορούσαν ήδη να είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους την περασμένη εβδομάδα, αν το Ισραήλ είχε αποδεχθεί την τμηματική πρόταση που διαμόρφωσαν οι Άραβες μεσολαβητές και την οποία ενέκρινε η Χαμάς στις 18 Αυγούστου».

Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση 10 ομήρων, μαζί με τις σορούς 18 νεκρών, σε πέντε φάσεις κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας 60 ημερών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τους υπόλοιπους ομήρους, με στόχο τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη λήξη της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός, εφόσον υπάρξει συμφωνία.

Σύμφωνα με Άραβες διπλωμάτες που μίλησαν στους Times of Israel, η συγκεκριμένη πρόταση είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που είχε καταρτίσει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και που το Ισραήλ είχε εγκρίνει τον περασμένο μήνα, πριν η Χαμάς προσθέσει νέες απαιτήσεις στα τέλη Ιουλίου, οδηγώντας τις συνομιλίες σε κατάρρευση.

Οι μεσολαβητές κατόρθωσαν στη συνέχεια να πείσουν τη Χαμάς να αποσύρει αυτές τις νέες απαιτήσεις, όμως το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια «μερική συμφωνία».

Το Channel 12 σημειώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει συγκαλέσει ακόμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ αρκετοί επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας αναμένεται να πιέσουν την κυβέρνηση, κατά την προγραμματισμένη συνάντηση της Κυριακής, να την αποδεχθεί αντί να προχωρήσει με τα σχέδια για κατάληψη της Πόλης της Γάζας – κίνηση που θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

Στους υποστηρικτές της «μερικής συμφωνίας» συγκαταλέγεται και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι, αλλά όχι ο υπηρεσιακός επικεφαλής της Σιν Μπετ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η Χαμάς από την πλευρά της προειδοποιεί ότι η σχεδιαζόμενη ισραηλινή επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας θα θέσει τους ομήρους στην περιοχή στους «ίδιους κινδύνους» με τους μαχητές της.

Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης, Αμπού Ομπέιντα, δήλωσε: «Θα φροντίσουμε τους αιχμαλώτους όσο καλύτερα μπορούμε και θα βρίσκονται μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες μάχης και αντιπαράθεσης, εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης».