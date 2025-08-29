Καιρός: Έρχεται ζέστη και ισχυρές καταιγίδες – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο καιρός συνεχίζει τις μεταβολές του με το τέλος του Αυγούστου να επιφυλάσσει θερμά επεισόδια αλλά και τοπικές καταιγίδες.

«Πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια….Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη» όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια

Σε ανάρτησή του στο facebook ανέφερε πώς «Πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια…. εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας). Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Να τονίσω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».