Σφακιά: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια πεζοπορίας – ΦΩΤΟ

Λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ του Σαββάτου (30/8) ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που τραυματίστηκε σε μονοπάτι δυτικά των Σφακίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 23χρονη Γαλλίδα με το φίλο της είχαν πάει για πεζοπορία στα Γλυκά Νερά όταν περίπου στις 18.30 έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 και αμέσως ενημερώθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης Σφακίων, όπου 7 πυροσβέστες εποχικό και μόνιμο προσωπικό, αλλά και ένας εθελοντής έσπευσαν για βοήθεια. Οι έμπειροι διασώστες πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν την τραυματισμένη τουρίστρια με φορείο στην παραλία των Γλυκών Νερών.

ΣΦΑΚΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ

Εκεί παρέλαβε την 23χρονη ένας ιδιώτης με το σκάφος του που προσφέρθηκε εθελοντικά να βοηθήσει και τη μετέφερε στη χώρα Σφακίων όπου την περίμενε ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο κέντρο υγείας Σφακίων όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από εκεί ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι περιοχές νότια του νομού Χανίων έχουν διαδρομές και μονοπάτια που συχνά προτιμούν οι περιπατητές, ωστόσο δεν υπάρχουν δρόμοι και τόσο η πρόσβαση , όσο και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι δύσκολες και απαιτητικές.

 

