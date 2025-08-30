Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγή από το Λευκό Οίκο.

Η επαναφορά του ονόματος «Υπουργείο Πολέμου» για το μεγαλύτερο υπουργείο της κυβέρνησης θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει εναλλακτικές μεθόδους για την εφαρμογή της αλλαγής, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νταϊάνα: Η αποκάλυψη για την τελευταία συνομιλία της με τον Ουίλιαμ – Ποια ήταν η αγωνία του πρίγκιπα

Το τελευταίο τηλεφώνημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λίγο πριν πεθάνει με τραγικό τρόπο στη σήραγ...
22:21 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Χούθι: Ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από τις ισραηλινές επιδρομές

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών...
21:49 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Ένας νεκρός

Μια κατολίσθηση που σημειώθηκε το Σάββατο στην δυτική Νορβηγία παρέσυρε καταστρέφοντας ένα τμή...
20:52 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Η Ε.Ε. πιέζει τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστινίους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix