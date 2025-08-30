Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγή από το Λευκό Οίκο.

Η επαναφορά του ονόματος «Υπουργείο Πολέμου» για το μεγαλύτερο υπουργείο της κυβέρνησης θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει εναλλακτικές μεθόδους για την εφαρμογή της αλλαγής, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.