Κιάτο: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr πρόκειται για παλιό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις της παραμένουν στο σημείο καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει στον χώρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο