Κιάτο: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο το βράδυ του Σαββάτου (30/8).
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr πρόκειται για παλιό κέντρο διασκέδασης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις της παραμένουν στο σημείο καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει στον χώρο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.
Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025
Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών…
— 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025
