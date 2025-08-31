Κιάτο: Σε εξέλιξη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο – Μήνυμα από το 112

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr πρόκειται για παλιό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις της παραμένουν στο σημείο καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει στον χώρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

