Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Ένας τραυματίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗ

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/8) στην Εύβοια.

Εύβοια: Την Κυριακή η κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής.

ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗ

Το νέο τροχαίο ατύχημα έγινε στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην Χαλκίδα και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου οι διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής και να τον μεταφέρουν στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία που βρίσκεται στο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα ερευνά τα αίτια που το προκάλεσαν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στη Νότια Εύβοια με δύο τραυματίες.

Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

τροχαιο ευβοια

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου.

00:24 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche – Τι λέει η φίλη που διασκέδαζε μαζί της, συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε

Στα κρατητήρια θα παραμείνει μέχρι την απολογία της στην ειδική ανακρίτρια, την ερχόμενη Τρίτη...
23:50 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Φθιώτιδα: 30χρονος νοσηλεύεται έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι

Παραλίγο τραγωδία την Παρασκευή (29/8/25) σε χωριό της ΔΕ Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στη...
23:35 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κακοκαιρία – εξπρές: 100 κλήσεις σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε η Πυροσβεστική – Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα προέκυψαν από την κακοκαιρία-εξπρές, με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που έπλη...
22:30 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Την Κυριακή η κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»

Το απόγευμα της Κυριακής (31/8) θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας με το ζευγάρι που έ...
