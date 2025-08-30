Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Ένας τραυματίας

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/8) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής.

Το νέο τροχαίο ατύχημα έγινε στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην Χαλκίδα και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου οι διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής και να τον μεταφέρουν στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία που βρίσκεται στο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα ερευνά τα αίτια που το προκάλεσαν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στη Νότια Εύβοια με δύο τραυματίες.

Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου.