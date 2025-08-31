Κίμων Κουρής: «Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι και ένιωσα ότι με αφορά»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ

Ο Κίμων Κουρής μίλησε για το πώς η υποκριτική μπήκε τυχαία στη ζωή του, αλλά τελικά έγινε το πάθος που τον κινητοποίησε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Instyle και στη δημοσιογράφο Κριστέα Λιάκου

Κίμων Κουρής: «Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι»

Και τι ήταν αυτό που τελικά σε τράβηξε στην υποκριτική;

Η αλήθεια είναι πως η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου λίγο τυχαία. Δεν ήμουν από τα παιδιά που έλεγαν «θα γίνω ηθοποιός». Ήμουν σε σπουδές που δεν με αφορούσαν, δεν με γέμιζαν και σε κάποια φάση ένιωσα την ανάγκη να φύγω, να βρω κάτι που να με κινητοποιεί πραγματικά.

Η υποκριτική ήρθε τότε, λίγο σαν δοκιμή λίγο από περιέργεια και τελικά κόλλησα. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι και ένιωσα ότι με αφορά. Δεν μπορώ να πω ότι με καθόρισε κάτι συγκεκριμένο από πριν ή ότι είχα μεγαλώσει με αυτό το όνειρο. Όλα αυτά τα έμαθα στην πορεία.

Μπήκα περισσότερο επειδή έψαχνα να βρω κάτι που να με αφορά. Ήταν πιο πολύ η ανάγκη να βρω κάτι που θα αγαπήσω, να μπω σε μια διαδρομή που να έχει ουσία για μένα.

Έχεις πει επανειλημμένα ότι διασπάται εύκολα η προσοχή σου. Τι σε βοηθά να διατηρείς εστίαση μέσα στη φασαρία του σήμερα;

Αυτό που με έχει βοηθήσει πολύ είναι να ξέρω πού αξίζει να δώσω την προσοχή μου. Δηλαδή, να διαλέγω εγώ σε τι θα ρίξω το βάρος μου και όχι να με τραβάνε όλα δεξιά κι αριστερά. Αν κάτι δεν με αφορά, το αφήνω. Δεν μπαίνω στον κόπο να το αναλύσω ή να το πάρω μαζί μου. Δεν είναι εύκολο πάντα, αλλά αν δεν το κάνω, νιώθω ότι χάνω την ενέργειά μου σε πράγματα που στο τέλος δεν μου λένε τίποτα. Οπότε προσπαθώ να είμαι καθαρός με τον εαυτό μου ως προς το τι με νοιάζει στ’ αλήθεια, τι με αφορά. Κι εκεί να μένω. Όλα τα άλλα, απλώς περνούν. Δεν μπορώ να τα κουβαλάω όλα.

