Ευρωμπάσκετ 2025: Στους «16» η Τουρκία – Πρώτη νίκη για την Ισπανία

Συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Πορτογαλίας με διαφορά 41 πόντων (95-54), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.

Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν συνέτριψε την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στο δεύτερο αρνητικό τους αποτέλεσμα.

Η τουρκική άμυνα “έπνιξε” κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με πρωταγωνιστή τον σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στην παράσταση για ένα ρόλο της ομάδας του Άταμαν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

Πρώτη νίκη για την Ισπανία

Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση σημείωσε η Ισπανία που ξέσπασε στη Βοσνία για την ήττα της πρεμιέρας από τη Γεωργία, ισορροπώντας το ρεκόρ της στον 3ο όμιλο σε 1-1 .

Η «ρόχα» μετέτρεψε σε… μονόλογο τον αγώνα με τη Βοσνία, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-67 και υποχρεώνοντας τους αντίπαλους στην πρώτη ήττα τους, καθώς την πρώτη αγωνιστική είχαν κερδίσει εύκολα την Κύπρο.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε πριν από τρία χρόνια στο Βερολίνο, κάνοντας επίδειξη δύναμης απέναντι στους Βόσνιους, οι οποίοι μπόρεσαν να φανούν πραγματικά ανταγωνιστικοί μόνο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, που έκλεισε το σημερινό πρόγραμμα στο κλειστό “Σπύρος Κυπριανού” της Λεμεσού.

Αυτό που έκανε τη διαφορά για τους τυπικά γηπεδούχους ήταν η εντυπωσιακή τους ευστοχία στα σουτ τριών πόντων, διότι έβαλαν 15 σουτ από την περίμετρο σε 38 προσπάθειες και μάλιστα το ποσοστό τους έπεσε στα τελευταία λεπτά, όταν το παιχνίδι είχε κριθεί. Όλη τη δουλειά για τους Ισπανούς την έκανε η τριάδα Αλδάμα, Μπριθουέλα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, αφού αυτοί πέτυχαν τους 50 από τους 88 πόντους της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67