Ευρωμπάσκετ 2025: Στους «16» η Τουρκία – Πρώτη νίκη για την Ισπανία

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΡΝΑΝΓΚΟΜΕΘ

Συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Πορτογαλίας με διαφορά 41 πόντων (95-54), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.

Η Τουρκία έγινε η δεύτερη ομάδα από τον πρώτο όμιλο, μετά την Σερβία, που κλείδωσε θέση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν συνέτριψε την Πορτογαλία στη Ρίγα, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και υποχρεώνοντας τους ηττημένους στο δεύτερο αρνητικό τους αποτέλεσμα.

Η τουρκική άμυνα “έπνιξε” κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Πορτογαλίας, τη στιγμή που η επιθετική λειτουργία της ομάδας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με πρωταγωνιστή τον σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στην παράσταση για ένα ρόλο της ομάδας του Άταμαν, ξεχώρισε και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους, όσους είχε και ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54

Πρώτη νίκη για την Ισπανία

Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση σημείωσε η Ισπανία που ξέσπασε στη Βοσνία για την ήττα της πρεμιέρας από τη Γεωργία, ισορροπώντας το ρεκόρ της στον 3ο όμιλο σε 1-1 .

Η «ρόχα» μετέτρεψε σε… μονόλογο τον αγώνα με τη Βοσνία, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-67 και υποχρεώνοντας τους αντίπαλους στην πρώτη ήττα τους, καθώς την πρώτη αγωνιστική είχαν κερδίσει εύκολα την Κύπρο.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε πριν από τρία χρόνια στο Βερολίνο, κάνοντας επίδειξη δύναμης απέναντι στους Βόσνιους, οι οποίοι μπόρεσαν να φανούν πραγματικά ανταγωνιστικοί μόνο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, που έκλεισε το σημερινό πρόγραμμα στο κλειστό “Σπύρος Κυπριανού” της Λεμεσού.

Αυτό που έκανε τη διαφορά για τους τυπικά γηπεδούχους ήταν η εντυπωσιακή τους ευστοχία στα σουτ τριών πόντων, διότι έβαλαν 15 σουτ από την περίμετρο σε 38 προσπάθειες και μάλιστα το ποσοστό τους έπεσε στα τελευταία λεπτά, όταν το παιχνίδι είχε κριθεί. Όλη τη δουλειά για τους Ισπανούς την έκανε η τριάδα Αλδάμα, Μπριθουέλα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, αφού αυτοί πέτυχαν τους 50 από τους 88 πόντους της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:22 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Μεγάλο «διπλό» για τους Αγρινιώτες

Πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, ο Παναιτωλικός επιβλ...
22:05 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Το πρώτο «τρίποντο» πανηγυρίζουν οι Κρητικοί

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά σ...
21:24 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: «Απόδραση» από τον Βόλο με… μάγο Τσικίνιο

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο, και πάλι κατάφερε στο τέλ...
20:12 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κύπρος – Ελλάδα 69- 96: Άνετη νίκη για την Εθνική με το μυαλό στην Γεωργία

Η Εθνική Ανδρών έκανε το καθήκον της, έγραψε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ και πλ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix