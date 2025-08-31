Αχαΐα: Δυο μήνες εξαπλωνόταν κρυφά η ευλογιά των αιγοπροβάτων – Η ΠΔΕ συντάσσει φάκελο αναζήτησης ευθυνών

Για δύο μήνες, η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλωνόταν ανεξέλεγκτα στη Λακκόπετρα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας. Η καθυστέρηση της ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών οδήγησε σε χιλιάδες θανατώσεις ζώων και σε μία πρωτοφανή οικονομική καταστροφή για τον τοπικό κλάδο. Η σοβαρότητα της κατάστασης αποκαλύφθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια.

Φάκελο ευθυνών ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) ετοιμάζει φάκελο προς τον εισαγγελέα για να διερευνήσει τις ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν σε αυτή την κρίση, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η αποκάλυψη από τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. «Υπήρξε εγκληματική αμέλεια» υπογράμμισε ο κ. Φίλιας, κατηγορώντας κτηνοτρόφους πως ενώ είχαν κρούσματα ευλογιάς, δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τις Αρχές.

Το αποτέλεσμα, όπως είπε, ήταν να ενημερωθεί η Περιφέρεια καθυστερημένα από έναν ιδιώτη κτηνίατρο και να οδηγείται σήμερα σε μαζικές θανατώσεις χιλιάδων ζώων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Ο κ. Φίλιας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί φάκελος στον εισαγγελέα, ώστε να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. «Οποιος έθεσε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία θα απολογηθεί εκεί που πρέπει» τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας εικόνες από τη Λακκόπετρα, όπου βρέθηκαν 85 νεκρά ζώα μέσα σε μια μόνο εκτροφή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από τις 7 Αυγούστου που εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα περιστατικά, έχουν γίνει πάνω από 500 επιτόπιοι έλεγχοι σε 50.000 ζώα, με λήψη δειγμάτων από 260 εκτροφές. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί 40 εστίες ευλογιάς και έχουν θανατωθεί 3.200 ζώα με αποτέφρωση, ενώ συνεχίζονται οι απολυμάνσεις και οι περιορισμοί σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων.

«Κάνατε 436 ελέγχους οταν στη Θεσσαλία γίνονται χιλιάδες»

Η αποκάλυψη Φίλια προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σπύρου Σκιαδαρέση, ο οποίος κατηγόρησε την περιφερειακή αρχή για ολιγωρία. «Μας λέτε τι κάνατε μετά την εμφάνιση της νόσου και όχι πριν. Ο κόσμος ψάχνει να βρει πώς θα ζήσει. Κάνατε μόλις 436 ελέγχους, όταν στη Θεσσαλία γίνονται χιλιάδες κάθε εβδομάδα» σημείωσε, κατηγορώντας την περιφερειακή Αρχή πως περιορίστηκε σε κλειστές συναντήσεις και όχι σε ουσιαστική επικοινωνία των κτηνοτρόφων.

Η κριτική του άναψε τα αίματα, με τον κ. Φίλια να τον κατηγορεί ότι την ώρα του πολέμου βάζει τρικλοποδιές αντί να βάλει πλάτη. «Μας κρίνετε επειδή επιλέξαμε να ενημερώσουμε θεσμικά στο Δημαρχείο, κι όχι σε καφενεία όπως κάνατε εσείς. Αυτό μας υπέδειξαν οι κτηνίατροι, για να μην εξαπλώνεται η νόσος. Εσείς μείνατε ελλιποβαρής» αντέτεινε ο αντιπεριφερειάρχης, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

«Δεν είναι λύση το σφάζω- Άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά, ζουν αποκλειστικά από αυτό»

Στη συζήτηση παρενέβη και γυναίκα κτηνοτρόφος από το Καλαμάκι, μεταφέροντας τη δραματική εικόνα που βιώνει ο κλάδος. «Δεν είναι λύση το σφάζω. Έχουν χαθεί περιουσίες και κοπάδια. Ανθρωπιά δεν έχουν άλλη δουλειά, ζουν αποκλειστικά από αυτό. Γιατί να πληρώσουμε εμείς τα λάθη κάποιων;» διερωτήθηκε με φωνή που έσπαγε από την αγωνία. «Το γιατί μας τρώει και κανείς δεν μπορεί να μας δώσει απάντηση».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, η μόλυνση στη δεύτερη ζώνη καραντίνας, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, όμως η ανησυχία είναι μεγάλη.

Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Μήλιος υπερασπίστηκε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καλώντας όλες τις πλευρές να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου, γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Η Αχαΐα, ο τρίτος γαλακτοπαραγωγός νομός της Ελλάδας μετά τη Λάρισα και την Αιτωλοακαρνανία, με 1.900 παραγωγούς να παραδίδουν 4.500–5.500 τόνους γάλακτος μηνιαίως. Συνολικά, το 2024 στην Αχαΐα παραδόθηκαν 38.614 τόνοι πρόβειου γάλακτος από 2.180 παραγωγούς, ενώ 800–900 παραγωγοί γίδινου γάλακτος παρέδωσαν συνολικά 9.081 τόνους.