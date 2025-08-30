Aττική: Έξι συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση της Τροχαίας – Οι 3 είναι οδηγοί ταξί

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Aπό τις 22 έως τις 28 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση από τους αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σκοπός της εξόρμησης ήταν ο αυστηρός έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής, προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή.

Τρεις οδηγοί ταξί ανάμεσα στους συλληφθέντες

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 οδηγοί, εκ των οποίων 3 οδηγοί ταξί, για κατά περίπτωση επιβολή υπερβολικού κομίστρου, κατοχή πλαστής ειδικής άδειας οδήγησης και έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, οδηγός λεωφορείου για επέμβαση στη συσκευή ταχογράφου, καθώς και οδηγός αυτοκινήτου για κατοχή πλαστής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, κατελήφθησαν 2 οδηγοί ΙΧΕ να διενεργούν περιήγηση τουριστών έναντι αμοιβής χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

Τέλος, συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος κατελήφθη μέσω συσκευής radar να κινείται επί της Περιφερειακής Υμηττού με 169 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «οι έλεγχοι με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία ψέματα και μία μισή αλήθεια τις τελευταίες ημέρες για το ΕΣΥ

Μακροζωία: Τα πριγκιπικά μυστικά για να ζήσετε περισσότερα από 100 χρόνια – Τι μας συμβουλεύει ο Prince Mario-Max Schaumbur...

ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

Γερμανία: Ο αριθμός των ανέργων στη χώρα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία

iPhone: Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay

Αστρονόμοι εντόπισαν τον πρώτο εξωπλανήτη σε δίσκο πολλαπλών δακτυλίων γύρω από αστέρι – «Αξιοσημείωτη ανακάλυψη»
περισσότερα
16:33 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό, νεκρός ο οδηγός – «Έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ο οδηγός ε...
15:39 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Λέμβος με 65 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου – ΒΙΝΤΕΟ

Φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν 65 πρόσφυγες και μετανάστες, εντοπίστηκε, το πρωί του Σαβ...
15:30 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά στην πλατεία Καλλιθέας – Δείτε εικόνες

Στο στόχαστρο βανδάλων βρέθηκε, σήμερα το πρωί στις 10:30 στις 30/8,  η υπό κατασκευή παιδική ...
15:06 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Καβάλα: Προσποιούνταν τους λογιστές για να αποσπάσουν χρήματα – Τρεις συλλήψεις για απάτες σε βάρος πολιτών

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησε η αστυν...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix