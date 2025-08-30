Τηλεθέαση (29/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (29/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Σήμερα 22,1%

Κοινωνία Ώρα Mega 15,4%

Ώρα Ελλάδος 14,3%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 17,5%

Καλοκαίρι παρέα 11,8%

10 παντού 7,6%

Απογευματινή ζώνη

Live News 16,8%

Καθαρές κουβέντες 6,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 22,7%

Ωρα Ελλάδος 10,4%

Σήμερα 8,4%

Ζώνη 10-1

Καλοκαίρι παρέα 11,5%

Αταίριαστοι 6,8%

10 παντού 3,9%

Απογευματινή ζώνη