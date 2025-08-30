Τηλεθέαση (29/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (29/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 22,1%
- Κοινωνία Ώρα Mega 15,4%
- Ώρα Ελλάδος 14,3%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 17,5%
- Καλοκαίρι παρέα 11,8%
- 10 παντού 7,6%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 16,8%
- Καθαρές κουβέντες 6,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 22,7%
- Ωρα Ελλάδος 10,4%
- Σήμερα 8,4%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 11,5%
- Αταίριαστοι 6,8%
- 10 παντού 3,9%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 17,6%
- Καθαρές κουβέντες 4,1%