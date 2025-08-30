Τηλεθέαση (29/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (29/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 22,1%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 15,4%
  • Ώρα Ελλάδος  14,3%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 17,5%
  • Καλοκαίρι παρέα 11,8%
  • 10 παντού 7,6%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 16,8%
  • Καθαρές κουβέντες  6,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 22,7%
  • Ωρα Ελλάδος 10,4%
  •  Σήμερα 8,4%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 11,5%
  • Αταίριαστοι 6,8%
  • 10 παντού 3,9%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 17,6%
  • Καθαρές κουβέντες 4,1%

