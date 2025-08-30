Καβάλα: Προσποιούνταν τους λογιστές για να αποσπάσουν χρήματα – Τρεις συλλήψεις για απάτες σε βάρος πολιτών

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησε η αστυνομία για υπόθεση απάτης σε βάρος πολιτών στην Καβάλα. Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα, προσποιούμενοι ΤΟΥς λογιστές, και είτε ισχυρίζονταν ότι υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα στην εφορία, είτε ότι δικαιούνταν επιστροφή φόρου. Με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων και υποσχόμενοι ότι θα τα επέστρεφαν, κατάφερναν να εξαπατούν τα θύματά τους, μεταξύ αυτών και δυο ηλικιωμένες.

Απέσπασαν χρηματικό ποσό αξίας 45.000 ευρώ και κοσμήματα

Συγκεκριμένα από τη μία παθούσα φέρονται να απέσπασαν 45.000 ευρώ και κοσμήματα, αξίας 3.000 ευρώ και από την έτερη παθούσα κοσμήματα, αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση με τον ίδιο τρόπο απέσπασαν διάφορα κοσμήματα, ο νόμιμος ιδιοκτήτης των οποίων αναζητείται.

Οι τρεις δράστες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας που εντόπισαν το όχημά τους σε περιοχή της Μαγνησίας, ενώ αναζητείται ένας τέταρτος συνεργός τους, κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα.

Από την κατοχή των δραστών και το εσωτερικό του οχήματος, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα χρήματα, κατασχέθηκαν 45.000 ευρώ και κοσμήματα, που αποδόθηκαν στις ηλικιωμένες παθούσες, καθώς επίσης και επιπλέον κοσμήματα τιμαλφή και χρηματικό μικρό πόσο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται. Κατασχέθηκε επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.

