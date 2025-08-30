Σχολεία: Από τον Νοέμβριο το μάθημα της κολύμβησης για τους μαθητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού – Πού και πώς θα γίνεται

Από τον ερχόμενο Νοέμβριο, ένα νέο μάθημα μπαίνει στο πρόγραμμα των σχολείων και υπόσχεται να συνδυάσει την άθληση με την πρόληψη. Η κολύμβηση γίνεται πλέον επίσημο μέρος της εκπαίδευσης για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι μόνο η φυσική δραστηριότητα, αλλά κυρίως η ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο νερό. Τα μαθήματα θα οργανώνονται σε κύκλους δέκα δίωρων ανά τρίμηνο, με μικρές ομάδες, αυστηρή αναλογία δασκάλου και μαθητών και πρόσθετα μέτρα επιτήρησης, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να απολαμβάνει με ασφάλεια τα οφέλη του αθλήματος.

Τα μαθήματα κολύμβησης θα γίνονται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια με δωρεάν μεταφορά των μαθητών

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.gr, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια με δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, παραμένουν οι υποδομές. Στη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, αριθμός που δεν επαρκεί για τις ανάγκες.

Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει λύσεις όπως η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων ή ακόμη και η τοποθέτηση πισινών. Ήδη σε 12 διευθύνσεις εκπαίδευσης χωρίς πισίνα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους δήμους.