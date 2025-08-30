Αθηνά Οικονομάκου: Χόρεψε το συρτάκι του «Ζορμπά» σε σκάφος στη Μήλο – Την αποθέωσε ο Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou

Η Αθηνά Οικονομάκου  απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο, έχοντας στο πλευρό της τον Μπρούνο Τσερέλα και αγαπημένους φίλους. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε στιγμές ξεγνοιασιάς με τους διαδικτυακούς της φίλους, γεμίζοντας το προφίλ της με εικόνες και βίντεο από το Σαρακήνικο της Μήλου.

Ανάμεσά τους, ξεχώρισε το story που ανέβασε στο instagram η Αθηνά Οικονομάκου. Με χαρά και αυθορμητισμό σηκώθηκε στο κατάστρωμα του σκάφους και χόρεψε το θρυλικό συρτάκι του «Ζορμπά». Η θετική της ενέργεια παρέσυρε όλους τους παρευρισκόμενους, με τον Μπρούνο Τσερέλα να την αποθεώνει με χειροκροτήματα και χαμόγελα, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά τον θαυμασμό του για εκείνη.

Οι followers της δεν άργησαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, γεμίζοντας το βίντεο με σχόλια που τόνιζαν πόσο απολαυστική και αυθεντική είναι η αγαπημένη ηθοποιός.

ΣΥΡΤΑΚΙ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina (@athinao1konomakou)

