Αρνήθηκε να κάνει σχέση μαζί του και της ζήτησε 35 ευρώ από τον λογαριασμό που πλήρωσε στο ραντεβού – «Έκανε σαν κακομαθημένο παιδί»

H 34χρονη TikToker Ashley Pearl (@ashplevi) από το Ντένβερ, είδε την προσπάθειά της να βρει σύντροφο να αποτυγχάνει. Σε μια εφαρμογή γνωριμιών, γνώρισε έναν 36χρονο. Ο υποψήφιος σύντροφος, της είπε πως έχουν κοινά ενδιαφέροντα, όπως το διάβασμα. Έτσι, αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία. Της πρότεινε να πάνε σε ένα wine bar, μια ιδέα που της άρεσε πολύ. Ένιωσε πως ταιριάζουν.

Όταν ωστόσο πήγε στο μπαρ συνειδητοποίησε ότι την είχε εξαπατήσει. Της είχε δείξει άλλες φωτογραφίες. Τελικά, η γυναίκα σκέφτηκε πως η προσωπικότητα είναι που μετράει και έτσι του έδωσε μια ευκαιρία.

Από τα πρώτα λεπτά της κουβέντας, κατάλαβε ότι δεν κάνει για εκείνη. Δεν της άρεσε ούτε η προσωπικότητά του, ούτε κοινά ενδιαφέροντα είχαν τελικά.

Του άρεσε η κλασική μουσική, τα σταυρόλεξα και το μπέιζμπολ. Στο τέλος του ραντεβού, η γυναίκα προθυμοποιήθηκε να πληρώσει τον μισό λογαριασμό. Άλλωστε, δεν είχε σκοπό να βγει δεύτερο ραντεβού. Όμως εκείνος της είπε να μην αγχώνεται για τον λογαριασμό.

“Μου ζητούσε επίμονα τα 35 ευρώ”

Έπειτα από περίπου μία ώρα, της έστειλε ένα μήνυμα, όπου της έλεγε ότι πέρασε υπέροχα και πως θέλει να την ξαναδεί. Η Ashley αποφάσισε να είναι ειλικρινής και διακριτική. Πράγματι του είπε πως, δεν νιώθει ερωτική έλξη αλλά δεν έχει πρόβλημα να μείνουν φίλοι.

Μετά από πέντε λεπτά, της έγραψε ότι δεν θέλει να μείνουν φίλοι και της έστειλε αριθμό λογαριασμού για να του βάλει 35 ευρώ (από τον λογαριασμό).

Της είπε πως, ο μόνος λόγος που πλήρωσε, ήταν επειδή πίστευε ότι τον ήθελε. Δεν είχε σκοπό να πληρώσει σε άλλη περίπτωση. Η Ashley του θύμισε πως, εκείνος επέμενε να πληρώσει.

Δεν του έστειλε τα χρήματα και τον μπλόκαρε επειδή της έστελνε μηνύματα ασταμάτητα.

Όταν όμως κατάλαβε πως τον είχε μπλοκάρει, της έστελνε αλλεπάλληλα αιτήματα, για να του βάλει τα χρήματα, τονίζοντας πως είχε γίνει παρεξήγηση και πως είχε ανάγκη τα χρήματα.

Σαν κακομαθημένο παιδί έκανε. Όσο για εκείνη, ένιωθε ικανοποιημένη που είδε ποιον έχει απέναντί της.