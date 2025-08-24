Κίμων Κουρής: «Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι»

Ο Κίμων Κουρής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Instyle, και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα συναισθήματά του, καθώς μοιράζονται με τη σύζυγό του Ιωάννα Τριανταφυλλίδου την ίδια θεατρική σκηνή.

Με τη σύζυγό σου ξεκίνησε η ρομαντική σας σχέση παίζοντας στην ίδια σειρά (στους Παγιδευμένους) στην τηλεόραση. Δύο χρόνια μετά παίζετε ξανά μαζί στο θέατρο στο Burn της Κοντογεώργη. Πώς είναι να συνυπάρχεις δημιουργικά με τον άνθρωπό σου σε διαφορετικά φορμάτ και σε διαφορετικές φάσεις της κοινής σας ζωής επίσης;

Θα σου πω και το πιο απλό: περνάμε καλά. Μπορεί να έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα – πρόβες, γυρίσματα, παραστάσεις, όλα αυτά – αλλά κάπως μέσα σε όλο αυτό, βρίσκουμε πάντα τρόπο να γελάμε. Έχουμε χιούμορ μεταξύ μας. Και επειδή γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε πότε να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Δεν μας βαραίνει που είμαστε συνεχώς μαζί· ίσα ίσα, μας αρέσει. Μοιραζόμαστε κάτι που αγαπάμε και αυτό είναι από μόνο του ωραίο.

Πώς αλλάζει η δυναμική όταν ο έρωτας ανεβαίνει στη σκηνή;

Δεν νιώθω να αλλάζει ιδιαίτερα. Αντιθέτως μάλιστα, το γεγονός ότι είμαστε ζευγάρι στη ζωή κάνει τα πράγματα πιο απλά, πιο αληθινά. Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι. Δεν προσπαθώ να κατασκευάσω κάτι συναισθηματικά. Είναι ήδη εκεί. Κι αυτό διευκολύνει τη διαδικασία. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο, απλώς η βάση, το συναισθηματικό υπόβαθρο, υπάρχει. Δεν χάνεις χρόνο να χτίσεις κάτι απ΄ το μηδέν, μπορείς να πας κατευθείαν στο βάθος του.