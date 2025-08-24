Κίμων Κουρής: «Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου Κίμων Κουρής
Φωτογραφία: Instagram/ioannatri

Ο Κίμων Κουρής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Instyle, και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα συναισθήματά του, καθώς μοιράζονται με τη σύζυγό του Ιωάννα Τριανταφυλλίδου την ίδια θεατρική σκηνή.

Με τη σύζυγό σου ξεκίνησε η ρομαντική σας σχέση παίζοντας στην ίδια σειρά (στους Παγιδευμένους) στην τηλεόραση. Δύο χρόνια μετά παίζετε ξανά μαζί στο θέατρο στο Burn της Κοντογεώργη. Πώς είναι να συνυπάρχεις δημιουργικά με τον άνθρωπό σου σε διαφορετικά φορμάτ και σε διαφορετικές φάσεις της κοινής σας ζωής επίσης;

Θα σου πω και το πιο απλό: περνάμε καλά. Μπορεί να έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα – πρόβες, γυρίσματα, παραστάσεις, όλα αυτά – αλλά κάπως μέσα σε όλο αυτό, βρίσκουμε πάντα τρόπο να γελάμε. Έχουμε χιούμορ μεταξύ μας. Και επειδή γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε πότε να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Δεν μας βαραίνει που είμαστε συνεχώς μαζί· ίσα ίσα, μας αρέσει. Μοιραζόμαστε κάτι που αγαπάμε και αυτό είναι από μόνο του ωραίο.

Πώς αλλάζει η δυναμική όταν ο έρωτας ανεβαίνει στη σκηνή;

Δεν νιώθω να αλλάζει ιδιαίτερα. Αντιθέτως μάλιστα, το γεγονός ότι είμαστε ζευγάρι στη ζωή κάνει τα πράγματα πιο απλά, πιο αληθινά. Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι. Δεν προσπαθώ να κατασκευάσω κάτι συναισθηματικά. Είναι ήδη εκεί. Κι αυτό διευκολύνει τη διαδικασία. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο, απλώς η βάση, το συναισθηματικό υπόβαθρο, υπάρχει. Δεν χάνεις χρόνο να χτίσεις κάτι απ΄ το μηδέν, μπορείς να πας κατευθείαν στο βάθος του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

Λαγκάρντ: Η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς μετανάστες

Spotify: Έρχονται αυξήσεις τιμών καθώς εισάγει νέες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους FT

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ethel Caterham: Ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της – Τι είχε αποκαλύψει για το «μυστικό...
περισσότερα
19:11 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα και τον παππού του – «Τώρα πάλι μαζί»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ο Λάμπρος Κωνσταντ...
17:58 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μπέσσυ Αργυράκη για Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψες – Σ’ ευχαριστώ για όλα»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτησε τον Δημήτρ...
12:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες

Ο γάμος του νέου υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη, με τη Μ...
11:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βασίλης Καρράς: Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»

Ο στιχουργός, Γιάννης Μαλλιάς, σε βίντεο που ανέβασε χθες (23/8) στον προσωπικό του λογαριασμό...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο