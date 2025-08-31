Χανιά: Εργαζόμενος σε ψησταριά έσωσε πελάτη από πνιγμό – ΒΙΝΤΕΟ

Σωτήρια η επέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι ψητοπωλείου στο Καστέλι Κισάμου έσωσαν από πνιγμό πελάτη του καταστήματος.

Oπως αναφέρει το Zarpanews, το μεσημέρι της Παρασκευής, όπως κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ένας από τους πελάτες που γευμάτιζε στο κατάστημα εστίασης, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό, όταν φαγητό του “κάθισε” στον λαιμό.

Ευτυχώς, κάποιοι από τους εργαζομένους στο κατάστημα, ήξεραν πως να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και όπως φαίνεται στο βίντεο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας την λαβή «Heimlich», όπως λέγεται επιστημονικά, η οποία αφορά ενήλικες.