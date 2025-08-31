Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Περισσότερες από 48 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης – Ανάμεσά τους αστυνομικός και στρατιωτικοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/08), μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, και εκβιασμούς.

Μέχρι στιγμής, από τις αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Ρέθυμνο, έχουν συλληφθεί περισσότερα από 48 άτομα-μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, καθώς και ένας στρατιωτικός του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση συμμετέχουν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης καθώς και παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών.

 

14:32 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

