Αναγνωστόπουλος: Καμία ανατίμηση στα σχολικά προϊόντα – Αναμένουμε ελαφρές μειώσεις

Σταθερές σε σχέση με το 2024, θα παραμείνουν φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη όπως διαμηνύει το Υπουργείο Ανάπτυξης. «Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δεν θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

«Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις» τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος και συνέχισε λέγοντας:

«Χρειάζεται όμως μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα. Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί».